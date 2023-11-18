  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. THY'nin bugün ve yarın bazı seferleri iptal edildi

THY'nin bugün ve yarın bazı seferleri iptal edildi

Yayınlanma:
THY'nin bugün ve yarın bazı seferleri iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları (THY), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün ve yarın İstanbul kalkış ve varışlı bazı uçak seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

THY'nin kurumsal destek hesabından yapılan açıklamada, bugün ve yarın İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkışlı ve varışlı seferlerde hava muhalefeti nedeniyle iptaller olduğu belirtildi.

Açıklamada, yolcuların uçuşlarının durumunu THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamasından takip edebileceği kaydedildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor
Sultanbeyli'de bir depoda yangın çıktı
Sultanbeyli'de bir depoda yangın çıktı
​​​​​​​100. Yıla özel İstanbulkart
​​​​​​​100. Yıla özel İstanbulkart
İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçelerde su kesilecek?
İstanbul'da su kesintisi: Hangi ilçelerde su kesilecek?
​​​​​​​Baca temizliğine dikkat!
​​​​​​​Baca temizliğine dikkat!
DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı