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THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki 31 seferi iptal etti

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarını tüm otoriteler ile iş birliği içerisinde takip ettiklerini belirterek, "24 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı toplam 31 seferimiz iptal edilmiştir. Seyahatiniz öncesinde uçuşunuzun durumunu kontrol etmenizi öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" bağlantısından öğrenebilecekleri kaydedildi.

Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar yüzde 15 azaltılacak

Öte yandan, Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan 24 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek uçuşların yüzde 15 azaltılacağını duyurdu.

Açıklamada, "Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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