Terör saldırısının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde hüzün hakim

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anılıyor.

Taksim İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından bölgedeki esnaf, dükkanlarının camlarına Türk bayrakları astı.

Terör saldırısı sırasında zarar gören iş yerlerindeki onarım çalışması devam ediyor.

Yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar, saldırının yaşandığı alana kurulan platforma gelerek, karanfiller bırakıyor. Kimi vatandaşlar dua ederek, kimileri de gözyaşı dökerek hayatını kaybedenleri yad ediyor. Azerbaycanlı bir vatandaş da platformdaki Türk bayrağının yanına Azerbaycan bayrağı koydu.

Bir grup gazi de Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile birlikte alana gelerek karanfil bıraktı.

Ziyaretler sürüyor

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve teşkilat üyeleri, CHP Beyoğlu ve Adalar ilçe başkanlıklarından teşkilat üyeleri, DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Aslanoğlu ile konfederasyonun üyeleri ve İstanbul Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Ayşe Tokkuş Bayar ile oda üyeleri de platforma karanfil bıraktı.

Gelecek Partisi İl Başkanı Şahin, alanda yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifa diledi.

Bu alçak saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Şahin, yaşanan olaydan sonra birlik, beraberlik ve kardeşliğe ihtiyaç olduğunu belirterek, "Buradan kimsenin bir siyaset çıkarmaması gerekiyor. Bu tür konular, acılar, sevinçler bazen siyaset üstü olması gerekiyor. Buranın üzerinden siyaset, provokasyon yapmak isteyen herkesi de kınıyoruz." dedi.

İstanbul Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Ayşe Tokkuş Bayar da konuşmasında saldırıyı kınadı.

Bu arada Beyoğlu Belediyesi başta güvenlik güçleri ve basın mensupları olmak üzere bölgede konuya ilişkin gelişmeleri takip eden kişilere çay ikram ediyor.