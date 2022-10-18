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Terör örgütü PKK/KCK'nin birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı

Terör örgütü PKK/KCK'nin Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tim komutanlığı yapan, PYD-YPG içerisinde faaliyet yürüten ve örgütün silahlarının bulunduğu birimde görevlendirilen terörist S.Ö, İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL 18.10.2022, 12:09
Terör örgütü PKK/KCK'nin birçok biriminde görev yapan terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik ortak yürütülen çalışmada, örgüt içerisinde "Kendal-Numan Amed" kod adlarını kullandığı belirlenen S.Ö'nün İran'dan kentte geleceği tespit edildi.

Yapılan incelemede, 2015'te silahlı faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'dan örgütün kırsal alanına katılım yapan şüphelinin eski HDP Eş Genel Başkanının ağabeyi örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi N.D. tarafından eğitim aldığı belirlendi.

Örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesinde Irak-İran sınırında Pencevin bölgesinde sözde tim komutanlığı yapan S.Ö'nün, ayrıca sözde "Yürütme Konseyi" üyesi D.K. tarafından özel olarak terör örgütünün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği tespit edildi.

Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, A4 ve C4 tipi patlayıcı ile fünye gibi malzemelerin bulunduğu örgütün sözde "cephane" biriminde faaliyet yürüten şüpheliyi takibe alan ekipler, S.Ö'nün sahte kimlik ve pasaportla Kazakistan üzerinden İran'a girişi yaptığını belirledi.

İran Tahran Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gelen zanlı, ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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