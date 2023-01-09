TEMA Vakfı ve Avcılar Belediyesi’nden Bir İlk: Doğayı Keşfediyorum Projesi

Doğayı Keşfediyorum Projesi ile Avcılar ilçesindeki okul öncesinden lise kademesine kadar her kademedeki çocuk ve gencin doğa gözlemi yapmaları, yakın çevrelerindeki doğayı keşfetmeleri ve biyolojik çeşitlilik konusunda farkındalık kazanmaları amaçlanıyor. Proje, Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesinin sınırları içerisindeki tüm çocuklara ulaşma hedefiyle büyük önem taşıyor.

Projenin ilk yılında 30 bin çocuğa ulaşıldı

Gönüllü öğretmenlerin desteğiyle sürdürülen projede, okul öncesi ve ilkokul kademeleri için öğretmen rehberi, gözlem broşürü, gözlem çarkı ve Avcılar ilçe haritasının olduğu bir poster tasarlandı. Etkinliklerin ilk aşamasında, çocuklar doğa gözleminin nasıl yapılacağını ve kelebek, ağaç, kuş, böcek, toprak gözlemi yaparken nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğrendi. Daha sonra biyolojik çeşitlilik kavramı ile tanışan çocuklar, kendilerine hediye edilen gözlem broşürü ve gözlem çarkını kullanarak doğa gözlemi yaptı. Öğrendiklerini yakın çevrelerinde deneyimleme imkânı bulan çocuklar, projenin son uygulama adımı olarak sınıfça yaptıkları etkinlik ile doğa gözlemlerini Avcılar haritası üzerinde işaretleyerek ve resimleyerek gösterdi. 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul kademesinde uygulanan proje başarılı bir yılı geride bırakarak, Avcılar ilçesinde ilk yıl için hedeflenen 1.041 sınıfta yaklaşık 30.000 çocuğa doğa eğitimi verilmesine olanak sağladı.

“Doğa eğitimleriyle daha çok çocuğa ulaştığımız için mutluyuz”

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç projenin ilk yılını tamamlaması hakkında, “TEMA Vakfı olarak eğitim çalışmalarımızı çok önemsiyor, çocuklar ve gençlere doğayla uyumlu yaşama bilincini erken yaşta kazandırmak amacıyla çok sayıda çalışma yürütüyoruz. Avcılar Belediyesi ile birlikte yürüttüğümüz Doğayı Keşfediyorum Projesi sayesinde Türkiye’de ilk kez bir ilçe sınırlarındaki tüm okullarda doğa eğitimi veriyoruz. Proje, Eylül 2021-Ağustos 2022 dönemleri arasındaki bir yıllık süreçte çok başarılı sonuçlar elde ederek binlerce çocuğa ulaşmamızı sağladı. Doğa eğitimleriyle daha çok çocuğa ulaştığımız için mutluyuz. Yeni dönemde de yoluna başarılı bir şekilde devam edeceğine inanıyorum. Desteklerinden dolayı Avcılar Belediyesi’ne ve Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın öneminin farkındayız”

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ise “Biz Avcılar Belediyesi olarak, ilçemizdeki tüm canlılar için daha kaliteli bir yaşam alanı yaratmayı hedefliyoruz. Bu hedefimizde geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın öneminin farkındayız. Bu sebeple TEMA Vakfı ile Doğayı Keşfediyorum Projesi’ni yürütüyor, Avcılar ilçesindeki okul öncesinden lise kademesine kadar tüm çocuklarımızın doğa eğitimi almasına katkı sunuyoruz. Böylelikle çocuklarımız güzel ilçemizden başlayarak doğayı daha yakından tanıma fırsatı elde ediyor ve çevre konusunda farkındalık kazanıyor. Projenin ilk yılını başarıyla tamamlamış olmaktan dolayı gururluyuz. Bu başarının ikinci yılda da devam edeceğine yönelik inancımız tam. Türkiye’de çevre ve doğa farkındalığı denilince ilk akla gelen vakıf olan TEMA Vakfı’na ve Avcılar İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü’ne iş birlikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Projenin ikinci yılında ortaokul ve lise öğrencilerine ulaşılacak

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında ortaokul ve lise kademelerinde ikinci yılına devam edecek proje için yaş gruplarına uygun yeni eğitim programı hazırlandı. Ortaokul ve lise düzeyi etkinlikler için öğretmen rehberi, gözlem çarkı ve broşürü, Avcılar ilçe haritasının olduğu bir poster sayfası geliştirildi. Proje kapsamında alacakları eğitimle çocuklar, çevrelerindeki ağaçların türlerini nasıl tanımlayacaklarını da adım adım öğrenecek ve gözlem haritalarını oluşturabilecekler.