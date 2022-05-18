TCG Nusret Müze Gemisi, İstanbul'da ziyarete açıldı

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında İstanbul'a gelen gemi, Sarayburnu'nda kent sakinlerini ağırladı. Gemi komutanı ve geminin ikinci komutanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında bilgilendirme yapıldı.Müze geminin, 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı Donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Daha sonra müze haline getirilen kısımlarında geminin tarihçesi anlatıldı.

Gemiyi ziyaret eden Mahmut Altunbay, "Çok memnun kaldım. Gemi hakkında tarihsel bilgi var ama kendisini görmek ayrı bir mutluluk. Herkesin buraya gelip gemiyi ziyaret etmesini isterim." dedi.