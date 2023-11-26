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Tarihi Yarımada'da bisiklet fırtınası!

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Tarihi Yarımada'da bisiklet fırtınası!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen 4. Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, bugün yapıldı. Yenikapı’dan start alan bisikletçiler tarihi yarım adayı turlayarak, tekrar Yenikapı’da turu tamamladılar.

Soğuk ve fırtınalı karşın onlarca bisikletçi Yenikapı Bisiklet Evi önünde saat 08.00’den itibaren toplanmaya başladı. Saat 09.00’da start alan bisikletçiler, akan trafik içinde Yenikapı sahilinden Sirkeci istikametine doğru pedal çevirdi.

DÖNÜŞÜ BALAT’TAN ALDILAR

Unkapanı, Cibali ve Fener’i de geçen bisikletçiler, Balat’tan döndü. Dönüş parkuru, Sirkeci’de Gülhane Parkı’na yöneldi. Buradan Ayasofya önüne çıkan bisikletçiler, Sultanahmet meydanından geçerek, Kumkapı’ya ulaştılar. Tur, yaklaşık bir saatin sonunda, Yenikapı’da sona erdi.

BİSİKLETLE ADETA BİR TARİH TURU

Bisikletçiler, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Aziz George Katedrali, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi İstanbul’un eşsiz tarihi eserleri arasında da adeta bir tarih turu attı.

Turu tamamlayan tüm bisikletçilere, birer “anı madalyası” takdim edildi. Bisikletçiler, zor hava koşullarında gerçekleşen turda sınırlarını zorlamanın kendileri için ayrı bir heyecan ve meydan okuma olduğunu belirttiler.

ÜÇ YIL İÇİNDE DÖRDÜNCÜ KEZ YAPILDI

İlk olarak 2021 ve 2022 yıllarında düzenlenen Tarihi Yarımada Bisiklet Turu, bu yıl ise ikinci kez organize edildi. Daha önce Ekim ayında yapılan tur, bugünle birlikte toplamda 4. kez gerçekleştirilmiş oldu.

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