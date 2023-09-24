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Tarihi Konak Sineması Yeniden Satışta: Apple ile Görüşmeler Sürüyor

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Tarihi Konak Sineması Yeniden Satışta: Apple ile Görüşmeler Sürüyor
Konak Sineması, Beyoğlu bölgesi dışındaki ilk büyük sinema salonu olma özelliğini taşıyan tarihi bir yapıdır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla yeni bir sahip aranıyor. Satış temsilcisi Mert Sakallıoğlu, "Kültürel veya teknolojik bir merkez olarak yeniden yapılandırılmak üzere planlar yapılıyor. Apple ile bile görüşmeler yapılıyor," diye belirtiyor.

Konak Sineması, Beyoğlu bölgesi dışındaki ilk büyük sinema salonu olma özelliğini taşıyan tarihi bir yapıdır. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla yeni bir sahip aranıyor. Satış temsilcisi Mert Sakallıoğlu, "Kültürel veya teknolojik bir merkez olarak yeniden yapılandırılmak üzere planlar yapılıyor. Apple ile bile görüşmeler yapılıyor," diye belirtiyor.

Konak Pasajı da Satışta: Yatırımcılar için Fırsatlar

Konak Sineması'nın yer aldığı Konak Pasajı, 720 milyon lira değer biçilerek satışa sunulmuş durumda. Satış ilanına göre, bu üç katlı pasajın toplamda 3.140 metrekare kullanım alanı var. Toplam 80 dükkan yer almakta ve bu, yatırımcılar için önemli bir fırsat olabilir.

Konak Sineması'nın Tarihi Yolculuğu: 1950'lerden Günümüze

Konak Sineması, 1950'li yılların sonlarına dayanan bir tarihe sahip. İstanbul'un Valikonağı Caddesi'nde, Hakkı Başaran tarafından yaptırılmış olan bu sinema, döneminin modern teknolojileriyle donatılmıştı. İlk modern salon havalandırması ve panoptik perde uygulamasıyla dikkat çekiyordu. Tarihi boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmış, bu da onu sadece bir film gösterim merkezi olmanın ötesine taşımıştır.

Satış Sonrası Planlar: Kültür ve Teknoloji Merkezi Olabilir

Yaklaşık beş yıl önce, TMSF aracılığıyla üç yatırımcı tarafından satın alınan Konak Sineması için yeni projeler gündemde. Mert Sakallıoğlu, "Feshane gibi bir kültürel veya teknolojik merkeze dönüştürülme potansiyeli var. Çeşitli holdingler ve kurumlarla da temas halindeyiz. Amacımız, en uygun projeyle bu tarihi yapının Nişantaşı'na katkı sağlaması," dedi.

Şaşaalı Günlerinden Anılar: Yazar Mario Levi Anlatıyor

Ünlü yazar Mario Levi, Konak Sineması'nın parlak günlerini hatırlarken, "Osmanbey ve Beyoğlu sinemaları arasında bir ayrım vardı ve Konak, onların arasında bir 'şıklık abidesi' gibiydi," diye ifade ediyor. Sinemanın kalitesi ve gösterişi, o dönemler için çok özel bir mekân olmasını sağlıyordu.

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