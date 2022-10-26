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Tarihi Karakol binasıydı, İstiklal Kütüphanesi oldu

İstiklal Harbi Zaferi'nin 100. yılında, adını destansı mücadeleden alan İstiklal Kütüphanesi, 28 Ekim Cuma günü saat 15.00’te açılıyor.

İSTANBUL 26.10.2022, 13:11
Tarihi Karakol binasıydı, İstiklal Kütüphanesi oldu

İstiklal Harbi Zaferi'nin merkezlerinden olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle Eyüpsultanlıların hizmetine açılacak konsept kütüphanede, o dönemi anlatan kıymetli eserler yer alıyor. İstiklal Harbi dönemini konu alan 8 bin kitap kapasitesi ile aynı anda 48 kişinin aynı anda kullanabileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışacak. Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri, akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek.

"GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ İLHAMLA, TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONUMUZLA HİZMETE DEVAM EDİYORUZ"

Cuma günü açılışı gerçekleştirilecek olan İstiklal Kütüphanesi ile ilgili konuşan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "İstiklal Harbi'nin 100. yılında, zaferin merkezlerinden olan Eyüpsultan'daki tarihi karakol binasının restorasyonunu tamamlayarak kütüphane haline getirdik. Bu özel mekana yakışır şekilde, tarihi dokusunu da bozmadan çalışmalarımızı tamamladık ve adına "İstiklal Kütüphanesi" dedik. Geçmişten aldığımız ilhamla, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla hizmete devam ediyoruz. Tüm İstanbul'a hayırlı olsun" dedi.

DİJİTAL İÇERİK ÜRETİMİ DE YAPILACAK

İstiklal Kütüphanesi kütüphanecilik hizmetinin yanında dijital içerik üretimi de yapacak, akademi ile ortak projeler geliştirecek enstitü hüviyetine de sahip olacak.

RESTORASYONLA DIŞ BEDEN DUVARLARI GÜÇLENDİRİLDİ

Tarihi dokuya zarar vermemek adına büyük bir özenle gerçekleştirilen restorasyon projesinde, dış beden duvarları da korundu ve güçlendirildi.

Tarihsel süreç içerisinde betonarmeye dönüşmüş olan kat döşemeleri kaldırılarak yapının özgün beden duvarları yeni yapısal yüke maruz bırakılmadan, kendi kendini taşıyan çelik taşıyıcılarla kat döşemesi yapıldı.

Eski Yeniçeri Kulluğu yerine Eyüp Emniyet Amirliği binası olarak yapılan karakol binası, üzerinde yer aldığı yapı adasının üç yönüne de cephe veriyor. Giriş kapısı beşik kemerli olan tarihi karakolun üzerine mermer kitabe taşı yerleştirilmişti. Kitabede talik hattı ile "Eyüp Sultan Polis Merkezi 1340" yazıyor.

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