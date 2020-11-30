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Tamamlanan Spor Tesisi Atalar’a Yeni Soluk Getirdi

İstanbul’un en genç Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, bakımsız bir saha iken kısa bir sürede modern bir hale getirilerek yapımı tamamlanan Atalar Spor Tesisi, bölgede yaşayan Kartallı vatandaşların ilgi odağı haline geldi.

Tamamlanan Spor Tesisi Atalar’a Yeni Soluk Getirdi

Kartallılar, hafta sonu güneşli ve güzel havaların tadını Atalar Spor Tesisi’nde çıkarıyor. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ‘çocukluk hayalim’ olarak tanımladığı,  bakımsız bir saha iken modern bir spor tesisi haline getirilen; içinde koşu ve yürüyüş pisti ve aynı zamanda çocuk parkı bulunan merkez, bölgede yaşayanların ilgi odağı haline geldi. Özellikle, Covid-19 salgınıyla beraber, sokağa çıkma yasağında evlerinde olan minikler ve yaşlılar, dışarı çıkmalarının serbest olduğu zamanları, sahile gitmek yerine Atalar Spor Tesisi’nde değerlendiriyor. Kartal Belediyesi’nin hafta sonu açık hava spor etkinlikleri ile de tesis, vatandaşların uğrak mekânı haline geldi.

Yılların Beklentisi Karşılandı

 Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal belediyeciliğin gereğini yaparak, Atalar Mahallesi’ne bir spor tesisini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, “Atalar Spor Tesisleri, Atalar Mahallesi’nde yaşayan komşularımızın uzun zamandır ihtiyacını hissettiği bir yerdi. Eskiden toprak saha olarak kullanılan ve şahsımın da çocukken top koşturduğu alana inşa edilen 32 x 59 metre ebatlarındaki halı saha çalışmalarını federasyonun belirlediği standartlara göre uyguladık. Uzunluğu 250 metreden fazla olan yürüyüş ve koşu pistini, çocuk parkını ve sağlıklı günlerimize döndüğümüzde kullanabileceğimiz kafemizi ekiplerimizin özverili çalışmaları ile kısa bir zamanda tamamlamış bulunuyoruz. Kartallı komşularımızın, genciyle yaşlısıyla tesislere yoğun bir ilgi gösterdiğini görmek de bizleri ayrıca mutlu ediyor. Kartal’ımıza artı değer katacak projeler için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

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