Taksicilerin yüzde 65 zam talebine İBB'den ret

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası(İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, giderleri gerekçe göstererek yüzde 65 oranında zam taleplerinin olduklarını duyurdu. Geçtiğimiz ağustos ayında yapılan son zamla taksi tarifeleri indi-bindi 70 TL, açılış 19.17 TL, kilometre başına ücret 13.75 TL olmuştu.

Yüzde 65’lik zam talebine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe’den yanıt geldi.

'UYGUN GÖREBİLECEĞİMİZ BİR RAKAM DEĞİL'

Gökçe’nin açıklamaları şöyle:

Birincisi şu anda böyle bir gündem yok. Yüzde 65 rakamının neye göre bulunduğunu da bilmiyorum. Bu ayın sonundaki UKOME’de böyle bir gündem yok. 6 ayda bir UKOME’lerimiz zam gündemini içerecek şekilde toplanıyor. Aralık ayı sonundaki rakamlara göre, bu zam gündeme gelebilir. Ocak UKOME’sinden önce bu rakamı telaffuz etmek doğru değil. Kaldı ki, yüzde 65 zam şu an için hiçbir şekilde uygun görebileceğimiz bir rakam da değil.

Fiziki temeli de yok. Zam oranlarını 2 parametre ile hesaplıyoruz; enflasyondaki artış, asgari ücretteki artış ve akaryakıt fiyatlarındaki artış. Bu üçünün üstünden bir kat sayı ile parametre belirleniyor. Bu çarpıma göre de zam yapılıyor. Şu an bu rakamları da görmek mümkün değil. Dolasıyla böyle bir zam gündemimize yok. Bize ulaşmış resmi bir teklif de yok.