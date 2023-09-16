  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Sultangazi'deki asayiş uygulaması: 7 kişi gözaltına alındı

Sultangazi'deki asayiş uygulaması: 7 kişi gözaltına alındı

Yayınlanma:
Sultangazi'deki asayiş uygulaması: 7 kişi gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede "Huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması" gerçekleştirildi. Sultangazi'de yapılan denetimlerde aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede "Huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması" gerçekleştirildi. Sultangazi'de yapılan denetimlerde aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede oluşturulan 5 sabit nokta, 4 arama ve hareketli uygulama ekibi olmak üzere 200 personel, 1 helikopter ve 1 dron eşliğinde gerçekleştirilen uygulamada, 1268 kişi, 267 araç, 20 motosiklet, 34 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulamada, adli makamlarca aranan 7 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 7 kişi yakalandı.

Uygulamalarda durdurulan 6 araç sürücüsüne 47 bin 371 lira cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
Ümraniye'de İETT otobüsü durağa çarptı
Ümraniye'de İETT otobüsü durağa çarptı
Küçükçekmece'da doğanın kucağında caz keyfi
Küçükçekmece'da doğanın kucağında caz keyfi
İstanbul Şehir Hatları'nda Kış Tarifesi 18 Eylül'de Başlıyor: Günlük Ortalama 934 Sefer Planlanıyor
İstanbul Şehir Hatları'nda Kış Tarifesi 18 Eylül'de Başlıyor: Günlük Ortalama 934 Sefer Planlanıyor
Dünyaca meşhur olimpiyat oyuncular İstanbul'da
Dünyaca meşhur olimpiyat oyuncular İstanbul'da
Şile’nin Temizlik Kahramanlarından Mesaj Var: Atma Çocim
Şile’nin Temizlik Kahramanlarından Mesaj Var: Atma Çocim
Sarıyer'e yeni meydanlar geliyor
Sarıyer'e yeni meydanlar geliyor
10.Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor
10.Sarıyer Edebiyat Günleri başlıyor