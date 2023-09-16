Sultangazi'deki asayiş uygulaması: 7 kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Sultangazi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede "Huzurlu sokaklar ve terör suçları uygulaması" gerçekleştirildi. Sultangazi'de yapılan denetimlerde aranan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede oluşturulan 5 sabit nokta, 4 arama ve hareketli uygulama ekibi olmak üzere 200 personel, 1 helikopter ve 1 dron eşliğinde gerçekleştirilen uygulamada, 1268 kişi, 267 araç, 20 motosiklet, 34 umuma açık yer kontrol edildi.

Uygulamada, adli makamlarca aranan 7 şüpheli ile yoklama kaçağı olduğu belirlenen 7 kişi yakalandı.

Uygulamalarda durdurulan 6 araç sürücüsüne 47 bin 371 lira cezai işlem uygulanırken 3 araç trafikten men edildi.