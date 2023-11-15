Sultangazi’de ‘Sıfır Atık’ hareketi her geçen gün büyüyor

Sultangazi Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında israfın önüne geçmek ve atık bilinci oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Önemli üretim tesislerine ev sahipliği yapan ve nüfus olarak da kalabalık olan ilçede atıkların geri dönüşümüne önem verilerek sıkı bir çalışma yürütülüyor. Bir yandan da Sultangazi Belediyesi tarafından "İklim değişikliği ve Sıfır Atık Farkındalık Eğitimleri" düzenlenerek vatandaşlara çevre bilinci oluşmasına katkı sağlanıyor.

611 Noktada Atık Toplanıyor

Geri kazanılabilir atık kumbaraları, atık giysi ve tekstil kumbarası, atık ilaç kutuları, bitkisel atık yağ kumbaraları, mobil atık getirme merkezleri ve atık ekmek kutuları olmak üzere 611 noktada atıklar türlerine göre toplanarak geri dönüşümü sağlanıyor. Ayrıca Sultangazi Belediyesinin öz kaynakları ile Sultangazi Belediyesi bünyesine katılan araçlarla atık toplama hizmeti veriliyor. Toplanan geri kazanılabilir atıklar, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde biriktirilerek çevre izin ve lisanslı atık işleme tesislerine sevk ediliyor.

Okullarda Atık Toplama Kampanyası

Özellikle çocukların, gençlerin atıkların geri dönüşümünde daha aktif olması için eğitim-öğretim dönemlerinin başında okullar arası atık toplama kampanyası düzenleniyor. En çok atığın geri dönüşümünü sağlayan okullara Çevre Haftasında ödüller veriliyor.

A-TIKLA KATIL Mobil Uygulaması

A-TIKLA KATIL mobil uygulama sayesinde ilçe genelinde bulunan tüm geri dönüşüm kumbaralarının yerleri görülebilmekte ve vatandaşların evlerinde ve işyerlerinde biriktirdikleri geri dönüşebilir atıklarını randevu oluşturarak teslim etmeleri sağlanmaktadır. Geri dönüşüme teşvik etmek amacıyla uygulama üzerinden randevu alarak atık teslim eden ev kullanıcıları topladıkları puanlarla hediye dükkanı içerisindeki ürünler arasından seçim yapabiliyor.

Sultangazi A-tıkla Katıl Mobil Uygulamasına aktif olarak başladığımız 2023 yılı itibarı ile 3512 konut kullanıcısına ulaştı.

“İlçemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz”

İlçede sıfır atık bilincini oluşturmak için titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “ Daha yaşanılır bir dünya için kaynakları doğru etkili bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bu da geri dönüşüm bilincini beraberinde getiriyor. Bizlere düşen; vatandaşlarımıza atık dönüşümü bilincini aşılayarak sıfır atık projesine farkındalığı artırmaktır. İlçemizde yoğun bir şekilde atıkların geri dönüşümü için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.