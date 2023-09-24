  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Sultangazi'de Orman Yangını! Kontrol Altına Alındı

Sultangazi'de Orman Yangını! Kontrol Altına Alındı

Yayınlanma:
Sultangazi'de Orman Yangını! Kontrol Altına Alındı
Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sultangazi Kent Ormanı'nda iki ayrı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sultangazi'deki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sultangazi Kent Ormanı'nda iki ayrı noktada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek başka bir alana da yayılan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangına, itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü arazözleriyle müdahale edildi. Havadan da 2 helikopterle söndürme çalışmalarına destek verildi.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak ormanda piknik yapan vatandaşları alandan çıkardı.

Ormanlık alandaki yangın, yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İstanbul
Tarihi Konak Sineması Yeniden Satışta: Apple ile Görüşmeler Sürüyor
Tarihi Konak Sineması Yeniden Satışta: Apple ile Görüşmeler Sürüyor
İstanbul'da Klasik Otomobil Etkinliği: Prostat Kanserine Dikkat Çektiler
İstanbul'da Klasik Otomobil Etkinliği: Prostat Kanserine Dikkat Çektiler
Üsküdar'da Göz Dolduran Yöresel Lezzetler Festivali Harem Meydanı'nda Açıldı
Üsküdar'da Göz Dolduran Yöresel Lezzetler Festivali Harem Meydanı'nda Açıldı
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
İstanbul'da Hangi İlçeler Bugün Su Kesintisi Yaşayacak? İSKİ'nin Açıkladığı Son Bilgiler ve Tahmini Bitiş Saatleri
İstanbul'da Hangi İlçeler Bugün Su Kesintisi Yaşayacak? İSKİ'nin Açıkladığı Son Bilgiler ve Tahmini Bitiş Saatleri
Kadıköy Çizgi Festivali: Türkiye'nin En İyi Çizerlerini ve Karikatüristlerini Bir Araya Getiren Olağanüstü Etkinlik
Kadıköy Çizgi Festivali: Türkiye'nin En İyi Çizerlerini ve Karikatüristlerini Bir Araya Getiren Olağanüstü Etkinlik
Bayrampaşa'da Direksiyon Sınavı Bekleyişi Trajediyle Sonuçlandı: Tel Çit Akif Türkmen'i Hayattan Kopardı
Bayrampaşa'da Direksiyon Sınavı Bekleyişi Trajediyle Sonuçlandı: Tel Çit Akif Türkmen'i Hayattan Kopardı
İstanbul'da Dolandırıcılık Dehşeti: Avukatlar ve Kargocular Arasındaki 59 Milyonluk Şebeke Çöktü!
İstanbul'da Dolandırıcılık Dehşeti: Avukatlar ve Kargocular Arasındaki 59 Milyonluk Şebeke Çöktü!