Sultangazi'de Lezzet Şöleni: Kastamonu'nun Yöresel Günleri Başkan Abdurrahman Dursun'un Katılımıyla Renkleniyor

Kastamonu'nun lezzetleri, Sultangazi'ye taşındı. Sultangazi Belediyesi ve Kastamonulular Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen yöresel günler, renkli anlara ev sahipliği yaptı. Açılış programına Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da katıldı.

Malatya ile başlayan yöresel günler bu kez Kastamonu ile devam etti. “Siz hiç Kastamonu’yu gördünüz mü?” sloganıyla düzenlenen festival, hemşehrilerine memleket havası aldırırken ziyaretçilere de kendi lezzetlerini, müziklerini kültürlerini tanıttı.

Sultangazi Belediyesi Etkinlik alanında Sultangazi Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin düzenlediği yöresel günler, Sultangazililerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleşen programa, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti MKYK Üyesi Mehmet Umur, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, KASDER Genel Başkanı Remzi Şen, çeşitli derneklerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sultangazi’nin yöresel günlerle renklendiğini söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “81 ilimizin mozaiği olan güzel Sultangazimiz Anadolumuzun kültürünü tanıtmayı sürdürüyor. Malatya’nın ardından bu kez Kastamonu yöresel günlerine ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 3 ay boyunca nice güzel şehrimizi kültürüyle ve lezzetleriyle tanıtan yöresel günlerimizde sizlerle bir araya geleceğiz.

Bizler Sultangazi’de çok başarılı çalışmalar yapıyoruz elhamdülillah. Vaatlerimizin tamamını gerçekleştirdik, 4 katı fazlasını da yaptık. Mesela her zaman ifade ediyorum, bu kadar ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde Sultangazi Belediyesi 24 tane kültür merkezi ve hizmet tesislerimizi inşa ettik, altyapı ve üst yapı çalışmaları yaptık, 104 araç satın aldık. Bunları yaparken tek kuruş borçlanmamış bir belediyeyiz, bankalardan kredi almamış, tek kuruş faiz ödememiş bir belediyeyiz. Mirasyedi değiliz, göreve geldiğimizde yaklaşık 115 milyon borcumuz vardı, o borcumuz şimdi 14 milyon, sadece banka borcu. Mirasyedi değiliz, olanı daha iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Sadece kendimize gelir getirecek çalışmalar yapmıyoruz, devlet hazinesine bile 2021 yılında o günün parasıyla 1 milyar 750 milyon liralık gelir sağlayacak bir mülkün devrini sağladık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 1 milyar 750 milyon değerli bir mülkü verdik, onlar da bunu sattılar, o gelir hazinenin kasasına girdi. Yani hem üretiyoruz, çalışıyoruz, gayret ediyoruz Sultangazi’yi borçlandırmadan, sizleri borçlandırmadan, çocuklarınızı borç yükü altına sokmadan bu şehri idare etmeye çalışıyoruz, hem de hayatın her alanına dokunacak işler yapıyoruz. Bir yandan da hemşehrilerimizin gönlüne dokunmaya çalışıyoruz.

“Kastamonulu her şartta memleketine fedakârca sahip çıkar”

Biz biliyoruz ki, Kastamonulu her şartta memleketine, milletine, devletine fedakarca sahip çıkar. O zaman dedik bir kültür merkezi yapmalıyız, adına da Şehit Şerife Bacı ismini vermeliyiz. Anadolu Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esintilerin olduğu ve içerisinde çok değerli işlerin yapıldığı bir kültür merkezine Şehit Şerife Bacı ismini vermiş olduk. Böylelikle bu şehidimizi hem Sultangazi’de tanınması için gayret ettik, hem de buraya her gelenin Şehit Şerife Bacı’ya bir Fatiha göndermesi için de bir yol açmış olduk. Bu bizim vatanımıza, milletimize olan bağlılığımızdan kaynaklandı.

“Bu vatana değer katanlara vefa borcumuz var”

Sadece Şerife Bacı değil, diğer mahallelerimizdeki kültür merkezilerine de çok değerli şairlerimizin, yazarlarımızın, bilim insanlarımızın isimlerini veriyoruz. Malkoçoğlu Mahallemizdeki kültür merkezimize Abdurrahim Karakoç, Eski Habipler Mahallesindeki kültür merkezimize Özdemir Bayraktar, İsmetpaşa Mahallesi’ndeki Kültür Merkezimize de Nene Hatun isimlerini verdik.

Esentepe ve 50. Yıl Mahallelerimizde yapımı tamamlanmak üzere olan kültür merkezlerimize de Cemil Meriç ve Sezai Karakoç adını veriyoruz. Yöneticilik esasen sadece bir imar faaliyeti değildir, tarihe sahip çıkmak gibi bir görev de vardır. Ve tarihe sahip çıkarken bu vatan uğruna şehit olmuşlara da bir vefa borcumuz var, bu vatana değer katanlara da bir vefa borcumuz var.

Hizmet ederken, sadece Sultangazi yetmez, Sultangazi’yi dışarıya açmak lazım dedik. Kardeşlerimizin gönlüne dokunmak lazım dedik, Çatalzeytin kadim kardeşimiz, Çatalzeytin’e sözlerimiz vardı. Şimdi bu ilçemize çok güzel bir meydan düzenlemesi ile, prestij yolu ile, çevre düzenlemesi ile güzel bir proje yapıyoruz. Sadece buraya değil Sinop’a İtfaiye Hizmet Binası, Muş’a taziye evi kazandırıyoruz.

6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından deprem bölgesine de destek olmaya devam ediyoruz. Bugün 300 tane konteyner ile deprem bölgesinde hizmet ediyoruz, hala her gün 10.000 adet ekmek çıkarıyoruz. Biz uzanabildiğimiz her yere Sultangazi’nin elini uzatmaya gayret ediyoruz. Bunları yaparken işin bereketi ile, rahmeti ile yapıyoruz. İnşallah bu hizmetlerimize devam edeceğiz.

“Sultangazi’yi her alanda örnek bir ilçe yapacağız”

Sultangazi’nin dışarıya açılması için çok güzel projelerimiz var. İnşallah bu projeler bittiğinde Sultangazi’yi Sultanşehir yaptığımızda göreceksiniz ki Sultanşehir her yerde anılan bir ilçe olacak. Eğitimle, sosyal faaliyetlerle, kültürel faaliyetlerle, imar faaliyetleriyle öncü bir ilçe, örnek bir ilçe olacak. Bu topraklarda bir ve beraber yaşayacağız” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Öztürk, “Böyle güzel bir toplulukla bizleri bir araya getiren, dostlarımızı hemşehrilerimizi görme fırsatı veren bu anlamlı programı düzenlediği için çok değerli Sultangazi Belediye Başkanımız Av. Abdurrahman Dursun’a şükranlarımı sunuyorum. Aynı zamanda Kastamonu’ya az önce gördüğümüz meydan fotoğraflarındaki gibi bir alanı kazandıracağı için ve Kastamonu’nun diğer ilçelerine de verdiği destekler için başkanımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

KASDER Genel Başkanı Remzi Şen, Sultangazi’ye yaptığı hizmetler ve Uğur Mumcu Mahallesindeki kültür merkezine Şehit Şerife Bacı ismini verdiği için Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür etti.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve beraberindekiler, konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesti. Daha sonra alandaki misafirlere siyez bulguru pilavı da ikram edildi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve davetliler stantları dolaşarak esnafla ve vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.