Sultangazi'de kaza: 6 kişi yaralandı

Sultangazi'de, bir otomobilin yolun karşı yönüne geçerek başka bir araçla çarpışması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Arnavutköy Habipler Yolu Edirnekapı istikametinde makas atarak ilerleyen T.B.Ö'nün kullandığı hafif ticari araç, aynı yolda seyreden Emrah S'nin idaresindeki 34 CKE 352 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, karşı yöne geçerek Yakup K'nin idaresindeki 34 ELN 130 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazaya neden olduğu ileri sürülen sürücü T.B.Ö. ise aracıyla olay yerinden ayrıldı.

Kazada, Emrah S. ile birlikte 3 çocuğu ve eşi ile diğer araç sürücüsü Yakup K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından, 6 yaralı hastaneye sevk edildi. Yaralılardan 2'si çocuk 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazada nedeniyle yolun her iki yönünde oluşan trafik yoğunluğu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri, kazaya sebep olduğu ve olay yerinden kaçtığı ileri sürülen ticari araç sürücüsü T.B.Ö'yü yapılan çalışmalar sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. T.B.Ö. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan yürütülen işlemlerin sürdüğü belirtildi.