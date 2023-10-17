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Sultangazi'de Kadın Spor Salonlarına Yoğun İlgi

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Sultangazi'de Kadın Spor Salonlarına Yoğun İlgi
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kadın spor merkezlerimiz her geçen gün daha çok komşumuzun başvurması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

Sultangazi Belediyesi, 10 ayrı hizmet binasında kadınlara özel spor imkanı sunuyor. Kadınlar, fitnesstan pilatese kadar birçok branş alanında uzman eğitmenlerden ders alıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, kadın spor merkezlerine yoğun katılımdan duydukları memnuniyeti ifade etti.

‘’Kendine değer ver hayatında spora yer ver!’’ sloganıyla yola çıkan Sultangazi Belediyesi, kadınları spor merkezleriyle buluşturuyor. 10 ayrı belediye hizmet binasında yer alan kadın spor merkezleri, fitness, pilates, zumba, step aerobik gibi birçok alanda spor imkânı sunuyor.

Eğitimler, haftanın 3 günü iki grup halinde günde 6 seans olarak veriliyor. 1 saat süren derslere en az 15 en fazla ise 35 kişi alınıyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Kendine değer ver hayatında spora yer ver sloganıyla kadınlarımıza sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralamalarını sağlıyoruz. Uzman eğitmenlerle birlikte kadınlarımın rahatça spor yapmalarına imkân tanıyoruz. Her geçen gün daha çok komşumuzun başvurması bizleri de mutlu ediyor” diye konuştu.

Salonlarda; haftanın 3 günü (pazartesi, salı, perşembe günleri) ya da haftanın 2 günü (çarşamba, cuma günleri) olarak, 5 seansta hizmet veriliyor. Hafta içi her gün 09:00-17:30 saatleri arasında hizmet veren merkezlerde kadınlar, uzman hocalar eşliğinde spor yapma imkânı bulmanın yanı sıra evlerine yakın noktalarda spor yapmanın keyfini çıkarıyor.

SULTANGAZİ KADIN SPOR MERKEZLERİ;

Abdurrahim Karakoç Kültür Merkezi Spor Salonu- Malkoçoğlu Mah.

Nene Hatun Kültür Merkezi Spor Salonu – İsmetpaşa Mah.

SU-MEKAN Spor Salonu – Gazi Mahallesi

Şehit Şerife Bacı Kültür Merkezi Spor Salonu – Uğur Mumcu Mah.

Özdemir Bayraktar Gençlik Ve Kültür Merkezi Spor Salonu – Eski Habipler Mah.

Yayla Mahallesi Spor Salonu

Uğur Mumcu Hizmet Tesisi Spor Salonu

50.Yıl Hizmet Tesisi Spor Salonu

Sultançifliği Hizmet Tesisi Spor Salonu

Cevher Dudayev Hizmet Tesisi Spor Salonu – İsmetpaşa Mah.

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