Sultangazi'de Cumhuriyetin 100. Yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Sultangazi’de de renkli görüntülere sahne oldu. Sultangazi Belediye Etkinlik Alanı’nda düzenlenen törene Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Garnizon Komutanı Temsilcisi Piyade Albay Ertuğrul Bilmiş, İlçe Müftüsü Hadi Keskin, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, BBP İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Yeniden Refah Partisi Sultangazi İlçe Başkanı Yasin Kul, belediye başkan yardımcıları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, basın mensupları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün anlam ve önemine ithafen yapılan konuşmaların ardından öğretmenler korosunun söylediği marşlar ve kahramanlık türküleri ile katılımcılar duygu dolu anlar yaşadı. Öğrenci ve öğretmenlerin halk oyunları gösterileri büyük beğeni topladı. Bayrak gösterisi izleyenlere görsel bir şölen sundu. Coşkulu kutlama, bando takımı eşliğinde yapılan geçit töreni ile son buldu. Tören sonrasında öğrenciler bu özel günün anısına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Yer, gök al bayrağın şanıyla inlesin. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü kutlu ve şanlı olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, bu vatan için canını veren tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bu özel etkinliklerde emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve idarecilerimizi tebrik ediyorum” dedi.