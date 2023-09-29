Sultangazi'de Ani Yağışa Hızlı Müdahale

İstanbul'un batı bölgelerinde ansızın başlayan sağanak yağışa karşı Sultangazi Belediyesi'nin hızla harekete geçtiği görüldü. Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un liderliğindeki ekipler, yaşanan olumsuz durumlara karşı hemen harekete geçti ve etkilenen bölgelerdeki sorunlara anında müdahalede bulundu.

Sağanak Yağıştan Sonra Ne Oldu? Sağanak yağış, fırtına ve dolunun ardından Sultangazi'de yaşanan sıkıntılara hızla yanıt veren belediye ekipleri, 444 23 32 numaralı Çözüm Merkezi üzerinden gelen tüm ihbarları dikkate alarak hızla harekete geçiyor. Özellikle su baskını yaşanan bodrum katlarına ve iş yerlerine müdahale etmek üzere harekete geçen ekipler, ilçe halkının yaşadığı problemlere çözüm getiriyor.

Başkan Dursun'dan İncelemeler Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, yağışın ardından ihbarlara konu olan bölgelerde incelemelerde bulundu. Başkan, ilçe halkının yaşamış olduğu zorluklara ve sıkıntılara karşı çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyerek, sorunları hızla çözüme kavuşturdu.

Mazgalların Temizlenmesi ve Gelen İhbarlar Yağışın ardından tıkanan mazgalların temizlenmesi için ekipler seferber oldu. Gelen ihbarları tek tek değerlendiren Sultangazi Belediyesi ekipleri, ilçe halkının güvende hissetmesi için çalışıyor.

Başkan Dursun'un Açıklamaları Başkan Av. Abdurrahman Dursun, "Ani yağışların oluşturduğu bu afet karşısında Sultangazi Belediyesi olarak yanınızdayız. Tüm imkanlarımızla hareket ederek, ihbarlara hızla müdahale ediyoruz. Meteoroloji raporlarına göre yağışın devam edeceği belirtiliyor. Can güvenliği adına bodrum katında oturan vatandaşlarımızı bu gece bu alanları terk etmeleri konusunda uyarıyoruz. Acil durumlar için Çözüm Merkezimize 7/24 ulaşabilirsiniz." şeklinde açıklamada bulundu.