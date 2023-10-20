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Sultangazi’de 4. Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri

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Sultangazi’de 4. Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri
Erzurum’un birbirinden güzel lezzetleri Sultangazililerle buluşuyor. Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 4. Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri’nin açılış töreni Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un katılımları ile gerçekleştiriliyor.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini, müziklerini kültürlerini ‘Yöresel Günler’ ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor.

Bu kez kadim şehir Erzurum’un meşhur lezzetleri Yöresel Günler ile Sultangazi'ye taşınıyor. Sultangazi Belediyesi ile Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği yöresel günlerin açılış töreni, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un katılımıyla gerçekleşiyor.

Kadayıf dolması ikramının yapılacağı 4. Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri’nin açılış töreninde siz değerli basın mensuplarını da programımızda görmekten mutluluk duyarız.

Tarih: 21 Ekim Cumartesi

Saat: 15.00

Yer: Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı (Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı

No: 34)

İrtibat: 0532 703 56 03 (Umut Öztürk – Basın Danışmanı)

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