Sultangazi'de 4 eğitim tesisinin toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Yusuf Tekin’in katılımıyla, Sultangazi'ye kazandırılan Nadide Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu, Cebeci İlkokulu, Sultançiftliği Mahallesi Ana Kucağı’nın açılış töreni ile Cebeci Mahallesi Ana Kucağı’nın temel atma töreni gerçekleşti.

Yayla Mahallesi'nde yer alan Nadide Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu’nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, hayırsever Macide Hallaç, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Yusuf Tekin , “Devletimiz eğitim alanında üzerine düşeni yapıyor. Yeni eğitim binaları kazandırma konusunda belediyemize ve hayırseverlerimize de önemli görevler düşüyor. Öncelikle bu güzel eğitim binasını çocuklarımıza armağan eden başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah sizlerden razı olsun” diye konuştu.

İstanbul Valisi Gül; “ Sultangazimiz hızla büyüyen bir şehir. Genç nüfusu yoğun olan bir şehir. Eğitim alanları kazandırmak için hem belediyelerimize hem de hayırseverlerimize büyük iş düşüyor. Yapımı devam eden projeler de tamamlandıkça çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alacaklar” diye konuştu.

“Sadece 72 Günde Yaptık”

5 yıl önce seçim zamanı Yayla Mahallesi’ndeki okul sorununu çözme sözü verdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, göreve gelir gelmez sözlerini tuttuklarını belirtti; “Biz en önemli meselenin eğitim olduğunu hep ifade ettik. Aslında göreve gelir gelmez bu okul sorununu çözmemiz de eğitime bakış açımızın bir göstergesidir. İmar sorunları yüzünden bir çivi dahi çakılamayan okulun yerine sadece 72 günde 19 derslikli bir okul kazandırdık. Şimdi yavrularımız pırıl pırıl dersliklerinde eğitim görüyor” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “ Cebeci mahallemizde taşımalı eğitim sorununu da ortadan kaldırarak Cebeci İlkokulu ve anaokulu kazandırdık. Eğitim alanında bir başka önemli projemiz olan Sultançiftliği Ana Kucağı ile de çocuklarımıza kreş eğitimi veriyoruz. İnşaatına başladığımız 2. Ana Kucağını da Cebeci Mahallemize en kısa sürede kazandıracağız” diye konuştu.

Paşa Torunları Meselesi

İlçenin yıllardır devam eden bir problemini daha çözdüklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “ Sultangazi’nin 5 milyon metrekaresini alakadar eden Paşa Torunları meselesini sıkı bir çalışmayla çözüme kavuşturuyoruz. Süreç tamamlandığında bölgenin en büyük sıkıntılarından olan mülkiyet problemi de böylece çözülmüş olacak” dedi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Yayla Mahallesi Nadide Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu yapımına vesile olan, Nadide Ahmet Tütüncüoğlu’nun çocukları Macide Hallaç’a teşekkür etti. Protokol, Nadide Ahmet Tütüncüoğlu’nun torunu Özcan Hallaç’a teşekkür plaketi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, İstanbul Valisi Davut Gül ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve diğer protokol, konuşmaların ardından öğrencilerle birlikte kurdele kesti.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr Yusuf Tekin ve Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Nadide Ahmet Tütüncüoğlu İlk ve Ortaokulu’nu gezerek öğrencilerle ve öğretmenlerle sohbet etti.