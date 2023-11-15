Sultangazi Güreş Takımı bu kez Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi’nde Ter Dökecek

Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün 2019 yılında kurduğu Güreş Takımı, 4 yılda 3 lig birden atlayarak Süper Lig’e yükselmişti. Yükselen başarı grafiğini şampiyonlukla taçlandırmak isteyen güreş takımı, bu kez Türkiye Serbest Güreş Süper Ligi’nde mücadele edecek.

16-17 Kasım tarihleri arasında Yozgat’da gerçekleşecek müsabakalarda, minderin aslanları bir kez daha Sultangazi’yi gururlandırmak için kıyasıya yarışacak.

Sporculara başarılar dileyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazimizin sporla anılır bir şehir haline gelmesi için spor ve sporcuların daima yanındayız. Güreş takımımız çok kısa zamanda büyük işler başardı. Daha iyisini yapabilecek potansiyellerinin olduğunu çok iyi biliyoruz.

Sultangazimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize şüphem yok. Hedef, şampiyonluk; sırtınız yere gelmesin çocuklar!” diye konuştu.