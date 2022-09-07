Sultangazi'de rögar kapaklarından taşan mavi renkli su tedirginlik yarattı
İstanbul Sultangazi'de rögar kapaklarından taşıp iş yerleri ve bodrum katlarını basan mavi renkli su vatandaşlarda tedirginlik yarattı.
İSTANBUL 07.09.2022, 19:45
İstanbul Sultangazi'de rögar kapaklarından taşıp iş yerleri ve bodrum katlarını basan mavi renkli su vatandaşlarda tedirginlik yaratırken İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) vidanjörle yapılan boşaltma işleminde kanaldan çok sayıda kot yıkamada kullanılan ponza taşı çıkarıldığını duyurdu.
Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda yaklaşık 5 yıldır belirli aralıklarla mavi renkli su, rögar kapaklarından taşıyor. Bölgedeki iş yerleri ve bodrum katlarına dolan su, mahalle sakinlerini huzursuz ediyor. İş yeri sahipleri, depoları basan suyun stokladıkları mallarına da zarar verdiğini belirtiyor.
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