Sultangazi Belediyesi'nden e-spora destek

Her geçen gün daha da çok bağlandığımız teknolojiyle birlikte spor da artık dijitale evrildi. Onlarca kişinin aynı anda çevrimiçi olarak oyun oynadığı platform e-spor, özellikle gençlerin ilgisiyle daha da geniş kitlelere ulaştı. Gençler sanal dünyada profesyonel oyuncu olmak, hobilerini ileride mesleğe dönüştürmek adına adım atmak için profesyonel E-spor merkezlerinden destek almaya başladı.

Spora ve sporcuya tam destek veren Sultangazi Belediye Başkanı Av.Abdurrahman Dursun, yeni neslin oldukça ilgi gösterdiği E-sporda da gençleri yalnız bırakmıyor. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde kurulan E-spor merkezi, 15-20 yaş aralığındaki gençlerin sanal dünyada iyi bir sporcu olmaları adına onlara rehberlik ediyor.

“Gençlerimiz sporla ilgilensin diye”

Sporun her türlüsüne tam destek verdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının yolu spordan geçiyor. Sporun her türlüsünün yanında olduğumuz gibi son zamanların trend sporu e-sporda da çocuklarımızı yalnız bırakmıyoruz. Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’ne kurduğumuz e-spor merkezimizle gençlerimizin dijital ortamda iyi bir oyuncu olmaları için profesyonel eğitmenlerimizle birlikte çalışıyoruz.” diye konuştu.

Uygulamalı Eğitim

Profesyonel koçlar, en popüler oyunların temelinden başlayarak geçlerin kendilerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Teorik ve uygulamalı eğitimlerin ardından müsabakalara katılan gençler, iyi bir oyuncu olmak için ellerinden gelen gayreti gösteriyor. Merkezde sık sık düzenlenen turnuvalar, oyuncuları müsabakalara hazırlarken heyecanlarını yenmelerini ve stres yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor.