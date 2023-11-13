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Sultangazi Belediyesi’nden Çocuklara Ara Tatil Etkinlikleri

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Sultangazi Belediyesi’nden Çocuklara Ara Tatil Etkinlikleri
Sultangazi Belediyesi, çocukların tatillerini verimli geçirmesi için birbirinden eğlenceli tiyatro gösterileri hazırladı. Cezeri Kültür, Sanat ve Teknoloji Sezonu kapsamında 5 gün boyunca eğitici ve öğretici tiyatro gösterileri Sultangazi'li çocuklarla ücretsiz olarak buluşacak.

Kasım dönemi eğitim ara tatilinin çocuklar için verimli bir şekilde geçmesi adına harekete geçen Sultangazi Belediyesi, Cezeri Kültür, Sanat ve Teknoloji Sezonu Kapsamında eğitici, öğretici ve keyifli tiyatro gösterileri hazırladı. 13/14/15/16/17 Kasım tarihlerinde, her gün 2 seans şeklinde gerçekleşecek tiyatro gösterileri, çocuklar kaliteli zaman geçirirken sosyalleşmelerine de katkı sağlayacak. ALİS Harikalar Diyarında, İhtiyar Kedi, Arı Maya, Pamuk Dede Masalı, Bir Don Kişot Macerası çocukları eğlendirirken düşündürecek.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Tatilde çocuklarımızın zamanlarını mutlu geçirmeleri adına tiyatro gösterilerini minik seyircilerimizin beğenisine sunuyoruz. Birbirinden renkli tiyatrolarımız tatil boyunca öğrencilerimizle buluşacak. Ailelerimizi, çocuklarını tiyatroya getirmeye davet ediyorum” diye konuştu.

TARİHLER: 13/14/15/16/17 Kasım

TİYATRO GÖSTERİ SAATLERİ: 13.00 ve 15.00

YER: Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu (Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi 2542 sokak No:1)

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