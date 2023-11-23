  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Sultangazi Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak oluyor

Sultangazi Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak oluyor

Yayınlanma:
Sultangazi Belediyesi, yeni bebek heyecanı yaşayan ailelerin mutluluğuna ortak oluyor
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, dünyaya gözlerini açan minik bebekleri etkinlikte buluşturuyor.

Sultangazi Belediyesi, ilçede ikamet eden yeni doğan bebekleri güzel bir sürprizle karşılıyor. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un eşi Tuba Dursun, bebek sevinci yaşan anneleri Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN) ile Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde buluşturuyor. Programa katılan anneler, Sultangazi Belediyesi’nin servisleriyle mahallelerinden alınarak etkinliğin yapılacağı salona getiriliyor.

Bebek Temel İhtiyaç Çantası Hediye

Tuba Dursun, ailelere hayırlı olsun dileklerinde bulunurken bebeklerle de yakından ilgileniyor. Ailelere bebek bezinden kıyafete, emzikten biberona temel ihtiyaçları içeren bir çanta hediye ediliyor. Böylece ailelere destek de sağlanmış oluyor.

“Çocuklarımız için çalışıyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,” Eşim Tuba Dursun'un ev sahipliğinde gerçekleşen "Hoş Geldin Bebek" programımızla, ailelerimizin mutluluklarını paylaşıyoruz. Bizler, Sultangazililer kocaman bir aileyiz. Ailemizin her geçen gün büyüdüğünü görmek bizleri de mutlu ederken bir yandan da sorumluluğumuz artıyor. Bizler çocuklarımızın en iyi hizmeti alması için gece-gündüz demeden çalışıyor, şehrimizi eğitim, kültür, spor ve sanatla anılır bir hale getirmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına standart geliyor
İstanbul'da toplu ulaşım araçlarına standart geliyor
Beylikdüzü Belediyesi, Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum Çalıştayı düzenledi
Beylikdüzü Belediyesi, Sera Gazı Emisyon Azaltım ve İklim Uyum Çalıştayı düzenledi
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: İsrail Zulmüne Ses Çıkarmak Zorundayız
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: İsrail Zulmüne Ses Çıkarmak Zorundayız
İmamoğlu'ndan Öğrencilere: Haklarınızı ve hukukunuzu iyi öğrenin
İmamoğlu'ndan Öğrencilere: Haklarınızı ve hukukunuzu iyi öğrenin
Küçükçekmece Belediyesi Çölyak Hastalarının Yanında
Küçükçekmece Belediyesi Çölyak Hastalarının Yanında
İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı
İstanbul'da suya yüzde 15 zam yapıldı
Girişimciliğin yeni adresi: Tech Istanbul
Girişimciliğin yeni adresi: Tech Istanbul
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'a kadar ücretsiz-Ücretsiz olan hatlar hangileri ?
İstanbul'da toplu ulaşım 1 Ocak'a kadar ücretsiz-Ücretsiz olan hatlar hangileri ?