Sultangazi Belediyesi, Başarılı Öğrencilere Unutulmaz Bosna Hersek Gezisi Ödülü

Sultangazi Belediyesi, başarılı öğrencilere Bosna Hersek Gezisi ile ödül verdi. Öğrenciler, doğal güzelliklerinin yanı sıra Osmanlı izleri taşıyan tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlü şehirlerde unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Sultangazi Belediyesi, YKS sınavında Türkiye derecesi yapmış Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) öğrencileri ve ilçedeki liselerin birincileri Bosna Hersek’e düzenlenen gezi ile ödüllendirildi. 4 gün süren geziye 30 öğrenci katıldı.

Tarihte Kısa bir Yolculuk

Doğal güzellikleri kadar Osmanlı izleri taşıyan tarihi ve kültürüyle de dikkat çeken Saraybosna, öğrencilerin ilgi odağı oldu. Rehberler detaylı bir şekilde şehrin önemli noktalarını öğrencilere anlatarak, tarihte kısa bir yolculuğa çıkmalarını sağladı.

Şehirde Osmanlı İzleri

Şehrin en dikkat çeken noktalarından olan ve tarihin en büyük insanlık trajedisine ev sahipliği yapan Srebrenitsa öğrencilere duygu dolu anlar yaşattı. Öğrenciler Mostar Köprüsü, Alperenler Tekkesi ve Aliya İzzetbegoviç’in kabrini de ziyaret etti. Sadece mimarisiyle değil, kültürüyle de Osmanlı’dan izler taşıyan şehri gezen öğrenciler, unutamayacağı bir deneyim yaşadı.

Gençler Motive Olsun Diye

Gençlerin motivasyonunu artırmanın başarıya giden yolda çok önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “ Gençlerimizi yeni başarılara teşvik etmek adına onları Balkanların en güzel ülkelerinden biri olan Bosna Hersek ile ödüllendirmek istedik. Osmanlı’dan derin izler taşıyan ülkeyi öğrencilerimiz gezerken tarihte kısa bir yolculuğa da çıksın istedik. Rehber öğretmenler eşliğinde Bosna Hersek’i gezen öğrencilerimize başarılarının devamını diliyorum. Bu tür başarıya teşvik eden, öğrencilerimizi motive eden etkinliklerimizin devamı gelecek” diye konuştu.