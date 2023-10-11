Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: İstanbul İmamoğlu'na Yetmedi

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. “Ekrem Bey'in konsantrasyonu İstanbul'a değil. İstanbul'a hizmet etmek için bir gayreti yok. İstanbul'a hizmet etmek için fedakarlığı yok, İstanbul'a hizmet edecek ne yazık ki kabiliyeti de yok. Bunu sağlayacak ekipleri de yok.” diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İstanbul, Ekrem Bey'e yetmedi. Ona hep başka şey vaddettiler. ‘Sen daha büyük bir adamsın’ dediler, ‘senin ülkeyi yönetmen gerekir’ dediler. Ekrem Bey de ‘benim Cumhurbaşkanı olmam gerekir’ dedi. İstanbul'u ne yazık ki kaybetti!”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Haberler.com’un Youtube kanalında Melis Yaşar'ın canlı yayın konuğu oldu. Programda siyasi hayatını, projelerini ve hedeflerini anlatan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

“İstanbul'da yaşanan birçok şeyi ekip olarak yaşayanların içerisindeyim”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, programında başında, “Hem hukukçu hem siyasetçi olarak belediye başkanlığına nasıl başladınız?” sorusu üzerine, “Bizi başarılı kılan hususlardan biri, uzun zamandır siyasetin içerisindeyim. Sadece AK Parti döneminde değil Refah Partisi döneminde de -ki babam Milli Gençlik Vakfı’nın (MGV) kurucu başkanıdır. Siyasetin taşlarının döşendiği yerlerdi o zamanlar. Yaklaşık olarak 13 yıl, 2006’dan 2018 yılına kadar İstanbul İl Yönetiminde aralıksız devam ettim. Dolayısıyla bu uzun bir süre neredeyse İstanbul'da yaşanan birçok şeyi ekip olarak yaşayanların içerisindeyim.” diye konuştu.

“Sultangazi'ye hizmet etmek için 5 yıllık bir emanet aldık, ilk dönemimizin sonuna geliyoruz.” diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Siyasetin içerisinde olmak gerekiyor; iyi bir hukukçu olmak yetmiyor.” dedi. “Sultangazi güzel bir şehir, çok güzel insanların yaşadığı, Anadolu'ya bağlı insanların yaşadığı bir şehir.” sözlerini kaydeden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şöyle devam etti: “Sultangazi genç bir ilçe; 2008 yılında ilçe olmuş, 2009 yılında da belediye olarak devam etmiş. Dolayısıyla bu ilçenin ihtiyaçları elbette çok. Fiziki eksikliklerin çok olduğu bir ilçeydi. Bizim dönemimizde çok başarılı işler yaptık. Ama kültür merkezlerimizin, yaşam alanlarımızın çoğalması gerekiyordu. Her mahallemize o alanları taşımamız, -550 bin nüfusumuz var- bu nüfusun kendilerine en yakın olan kültür merkezine, yaşam alanlarına, spor alanlarına gitmeleri gerekir. Öncelikle şehrin yeşil alanlarını çoğaltmak, fiziki olarak eksikliklerini kapatmak ve kapasitesini arttırmak. İmar faaliyetlerinizi fazlalaştırabilirsiniz ama şehri kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerle bir ilçe yapamazsanız, kültürle ilgili bir eksikliğiniz olur. Biz bunu da tamamlamak için çok büyük gayret gösteriyoruz.”

“En büyük amacım Sultangazi'yi dışarıya açmak”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şu bilgileri paylaştı; “Geldiğimiz noktada Sultangazi, artık bütün bu işleri tamamlamış bir ilçe haline gelmiş oldu. Bundan sonra çok daha özel işler yapmamız gerekiyor. Artık kendi kendine yeten bir şehir formuna hemen hemen kavuştu. Bundan sonra Sultangazi’yi dışarıya açacak, Türkiye'nin herhangi bir yerinden veyahut da dünyanın herhangi bir yerinden Sultangazi'ye gelmeleri için bir sebep, bir gerekçe oluşturmalıyız. Benim şu anda en büyük amacım; ikinci dönemde Sultangazi'yi dışarıya açmak.”

“İBB bugüne kadar Sultangazi’ye hiçbir şey yapmadı”

“Vaatleriniz nelerdi ve hangi vaatleri yerine getirdiniz?” sorusu üzerine de Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “2019'da vaatlerimi içeren broşürde 77 proje açıkladık, 77 projenin 10 tanesi Büyükşehir (İBB) projesidir ki Büyükşehir ile beraber hareket etmeniz gerekir. Ama ne yazık ki bu projelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugüne kadar Sultangazi’ye hiçbir şey yapmadı. Biz hemen hemen bütün yapılarımızı kendi içimizde hatta Büyükşehir’in bile işlerini yaparak devam ediyoruz. O yüzden 10 projeyi ayırıyorum, kaldı 67. Bu 67 projenin tamamını gerçekleştirmiş ve dört katını yapmış durumdayız. Yani şu anda yaklaşık olarak 275 projemiz var.”

“Beş yılda tek kuruş kredi kullanmamış bir belediye olacağız”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Göreve geldiğiniz süre boyunca hiç kredi kullanmadınız, bütün projeleri belediyenin özkaynaklarıyla gerçekleştirdiniz. Bu gerçekten büyük bir başarı, bunu nasıl sağladınız?” sorusu üzerine de şunları aktardı; “Bu önemli bir şey, üstelik de pandemi, savaş, deprem gibi sebeplerle ekonominin daha da zor bir hale geldiği bir süreçte, 5 yılın sonuna geldiğimizde hiçbir özel ya da kamu bankasından tek kuruş kredi kullanmamış bir belediye olacağız. Dolayısıyla kimseye bir kuruş faiz ödememiş olacağız ve kendi öz kaynaklarımızla da süreci yürütmüş olacağız. Yaklaşık 115 milyon lira da önceki dönemde alınmış kredilerin faizini ödedik. Peki bunu nasıl başardık? Bir röportajda bizim için başlık olarak ‘Bankacılar bizimle ancak çay içer’ diye başlık atmışlardı. Bugüne kadar güzel, basiretli ve öngörülü bir yönetimle hiçbir ihtiyacımız kalmadı. Hem kullanmadık hem de ciddi iş yaptık, ciddi ihaleleri iptal ettik. Mesela bir ilçenin en büyük ihalesi olan çöp toplama ihalesini iptal ettik, o çöp toplama operasyonunda kullanılan bütün araçları kendi öz kaynaklarımızla satın aldık. Mesela bu büyük bir tasarruftur. Nasıl oluyor dediğinizde tasarrufla oluyor, iyi bir yönetimle oluyor zamanında vermiş olduğunuz kararlarla oluyor. Zamanında adımlar attık, kamu binalarımızı bitirdik, dolayısıyla bunların hepsini yaparken hem kredi almadık hem de satın almalarla da şehri güçlendiriyoruz.”

“Belediyeyi kendi şirketiniz gibi yönetmelisiniz”

“Bazen ‘acaba gayrimenkul mü sattı’ deniyor. Biz bu 4,5 yıl boyunca yaklaşık olarak 4 milyar liralık bir bütçe kullanmışız, sadece 38 milyon liralık bir arsa satışımız olmuş.” diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Böyle gayrimenkul satarak falan bir süreç yürütmüyoruz, aksine gayrimenkul biriktiriyoruz. Şu anda belki gayrimenkullerimizin değeri 1 milyar lirayı buluyor. Bir ticaret yapıyoruz esasında. Bazen söylüyorum, bir yerden para gelecek biz de belediyeyi yöneteceğiz. Böyle bir şey değil, belediyeyi artık bir şirket gibi yönetmelisiniz ve kendinizin gibi yönetmelisiniz, tasarruf ederek yönetmelisiniz, aidiyet duygunuz yüksek olarak yönetmelisiniz, bir Holding gibi yönetmelisiniz. Onu yaparsanız başarılı olursunuz; ama tabii ki iyi bir yönetici olarak, yoksa batık holdingler de var elbette.”

“Paşa Torunları Davası çözüldü”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, izleyenlerden gelen bir soru üzerinde Habipler’deki Paşa Torunları Davasına da değinerek, “Bu mesele çözüldü, sadece tebligat tarafı kaldı. Tebligatlar yapıldığı zaman bir daha Ankara'ya gidecek, onaylanması için süreçleri takip edeceğiz. Onaylandığı anda Sultangazi'nin en büyük problemi olan bu da büyük bir başarıdır. Tabii 35-40 yıldır süren, yaklaşık olarak 5 milyon metrekareyi kapsayan bir problem çözülmüş olacak.” ifadelerini kullandı.

“Sultanşehir Kültür Adası projesi Türkiye’de ilk olacak”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, belediyenin önemli projeleri arasında yer alan “Sultanşehir Kültür Adası” projesinden de bahsetti: “İçerisinde sinema tarihi müzesi olan çok özel bir işimiz var. 1750’lerden başlayarak günümüze kadar sinema tarihinde kullanılmış olan sinema makineleri, kameralar, süreç içerisinde kullanılmış her şeyin olduğu bir sinema tarihi müzesi üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de birinci olacak. Çok iddialıyız; çünkü bizim şu anda çalıştığımız proje yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde bir alan. Dünyada da ilk 5’e girebilecek, hem fiziki haliyle mimarisiyle hem de içerisindeki envanteriyle çok özel bir sinema tarihi müzesi üzerinde çalışıyoruz. Bunu bir Kültür Adasıyla birlikte gerçekleştireceğiz. İçerisinde çok güzel bir medrese caminin olduğu; çok nitelikli bir kütüphanenin olduğu; sinemaya dair veya başka alanlara dair atölyelerin bulunacağı; yaklaşık bin kişinin aynı anda etkinlik yapabileceği bir salonuyla ve yaklaşık 13 bin metrekare yeşil alanıyla bir Kültür Adası oluşturuyoruz. İnşallah bu Sinema Tarihi Müzesini sadece ihaleye çıkacağız, her şeyini bitirdik. Bu alan özel mimarisiyle Sultangazi'nin yüz akı olacak ve gezi operatörlerinin destinasyonları arasına girecek. Çok özel bir proje olacak ve böylelikle Sultangazi’yi dışarıya açmış olacağız. Birileri geldiği zaman ‘Sultangazi'ye niye gitmeliyim’ dediğinde ya diyecek ki; burada çok özel dünya literatürüne girmiş, dünyada sıralamada olan Türkiye'de birinci olan Sinema Tarihi Müzesi var, bizim burayı gidip görmemiz gerekir.”

“İmamoğlu’nun İstanbul'a hizmet edecek kabiliyeti yok”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Genel olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu başarılı buluyor musunuz?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“Bunu kendisine de sorsanız çok başarılıyım dememesi gerekir, objektif olursa… Bence başarılı değil. Çünkü Ekrem Bey'in konsantrasyonu İstanbul'a değil. İstanbul'a hizmet etmek için bir gayreti yok. İstanbul'a hizmet etmek için fedakarlığı yok, İstanbul'a hizmet edecek ne yazık ki kabiliyeti de yok. Bunu sağlayacak ekipleri de yok. Dolayısıyla da hasılı kelam, başarısız… Esasında siz bir şehri idare ederken şehre aidiyet duygunuz yoksa şehri benimsememişseniz, şehrin sorunlarına ilgi alaka göstermiyorsanız başarılı olma şansınız yok. Ekrem Bey ne yazık ki geldiği ilk gün itibariyle kendisini bir başka boyutta hissetti. Belki kendi ruhi durumundan veyahut da etrafının gazına gelerek İstanbul, Ekrem Bey'e yetmedi ne yazık ki. Ona hep başka şey vaddettiler, belki kendisi belki çevresi… ‘Sen daha büyük bir adamsın’ dediler, ‘senin ülkeyi yönetmen gerekir’ dediler. Ekrem Bey de bu gazla hep önce Cumhurbaşkanlığı hayali kurdu, Cumhurbaşkanlığına oynadı, ‘benim Cumhurbaşkanı olmam gerekir’ dedi. İşte ‘16 milyon yetmez, 85 milyona hitap etmeliyim’ dedi. Şimdi bütün bunları söylerken İstanbul'u ne yazık ki kaybetti!”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Ekrem İmamoğlu’nun kendisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında konumlandırmaya çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti: “Hüsran tablosuyla karşı karşıya kaldılar. O gün ekranlarda ben Mansur Bey ile olan tavır ve davranışları, şöyle aklıma geldiği zaman insan hayret ediyor. Yani çıkıp da ekranlara ‘seçimi biz kazandık, kaybedilen bir seçimi’ demek bile çok büyük bir aymazlık. Ne yazık ki bunu da gördük. Velhasıl önce cumhurbaşkanlığına odaklandı. Baktı cumhurbaşkanlığı kaçtı, millet bu yetkiyi vermedi, şimdi de CHP genel başkanlığı için uğraşıyor. İstanbullu sizi İstanbul'a hizmet için seçti. İstanbul'un sorunları çok. İstanbul’da siz sürekli çalışmazsanız İstanbul durur! İstanbul yaşayan bir şehir, bu şehrin sürekli olarak bakıma ihtiyacı vardır, sürekli olarak yenilenmesine ihtiyacı var.”

“İstanbul hizmet etmek çok büyük bir hizmet”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İBB Başkanlığını AK Parti'nin alacağına yürekten inandığını da sözlerine ekledi ve İBB Başkanlığı’nın kendisine teklif edilmesi durumundaki tavrı sorulunca şu cevabı verdi: “İstanbul hizmet etmek çok büyük bir hizmet. Yani bu teklif herhangi bir belediye başkanına gelse büyük bir gururla ‘İstanbul'a hizmet edeyim, bu büyük bir gururdur’ der ve bu işe koyulur.

Programda öne çıkan diğer başlıklar

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’un Haberler.com Youtube kanalında canlı yayın yaptığı açıklamalarda öne çıkan diğer başlıkları şunlar;