Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: Şehrin Görünümünü Değiştiriyor

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Müteahhitler Derneği ile bir araya gelerek ilçenin geleceğine dair önemli adımlar atmaya devam ediyor. İşte bu buluşma hakkında detaylar:

Sağlam Binalar, Modern Bir Sultangazi

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, özellikle sağlam bina yapımının altını çizdi. Ayrıca, cephe mimarisinin ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, Sultangazi'nin daha modern bir görünüme kavuşması gerektiğini belirtti.

İnşaatlarla Dolu 4,5 Yıl

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, göreve geldiği 4,5 yıl içerisinde önemli işlere imza attıklarını ifade etti. İddialı bir şekilde, kültür merkezlerinin de dahil olduğu 24 farklı inşaatın tamamlandığını söyleyerek, "Hiçbir belediyenin 5 sene içerisinde bu kadar inşaatı yok" dedi.

Mahalle Mahalle Çalışmalar

Başkan Dursun, mahalle mahalle yapılan çalışmaların önemine vurgu yaparak, Sultangazi'nin her köşesine dokunduklarını belirtti.

Cephe Mimarisi Önemli

Belediye Başkanı, birinci önceliğin depreme dayanıklı sağlam binaların yapılması olduğunu söyledi. İkinci öncelik olarak ise binaların estetik bir görünüme sahip olmasının gerektiğini vurguladı. Sultangazi'nin modern bir görünüme kavuşması için cephe çalışmalarına önem verilmesi gerektiğini dile getirdi.