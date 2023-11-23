Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: İsrail Zulmüne Ses Çıkarmak Zorundayız

AK Partili Belediyeler, Gazze’deki zulme sessiz kalmıyor, herkesi katliama karşı duyarlı olmaya davet ediyor. Bu kapsamda “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” başlığıyla bir ay boyunca 11 farklı türde düzenlenecek etkinliklerle Gazze’de yaşanan insanlık dramının kamuoyuna anlatılması hedefleniyor. Programa destek veren Sultangazi Belediyesi, farkındalık etkinliklerini ilçe sakinleri ile buluşturuyor.

Program kapsamında ilk etkinlik Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirildi. Peygamber Efendimizin hayatının anlatıldığı Tay filmi, Gazze’de yaşanan çocuk katliamına dikkat çekmek için boş salonda yayınlandı. Salondaki koltukların üzerine İsrail’in hain saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocukların isimleri yazıldı.

Sultangazi Belediyesi Filistinli Kardeşlerinin Yanında

İsrail’in Filistin halkına gerçekleştirdiği soykırıma tüm dünyanın ses çıkarmak zorunda olduğunu belirten Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun; “Filistin’de yaşananlar tüm insanlığı, Müslüman alemini derinden üzmektedir. İstanbul’da da AK Partili belediyelerimizle bir şekilde bu zulme ses çıkarmak için bir takım faaliyetler yürütüyoruz. İnsanlığın Onur Sınavı Gazze diyerek AK Partili belediyelerimizle bir ay boyunca seminer, gösteri, tiyatrolar gibi etkinliklerle Filistinli mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstereceğiz.

“Kamuoyu oluşturmak zorundayız”

Salonda bu koltuklarda çocuklar yok, İsrail’in katlettiği çocukların isimlerini sadece koltuklara koyarak bir farkındalık oluşturuyoruz. Bu kapsamda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Mazlumun yanında olduğumuzu, zalimin karşısında olduğumuzu da bütün dünyaya ifade etmeliyiz. Bu zulme karşı ses çıkarmak zorundayız, bazen elimizle bazen dilimizle bu sessizliği kırmak zorundayız. Daha çok ses çıkarmak için kamuoyu oluşturmak zorundayız. Bizlerin bu tür faaliyetleri ortaya koymamızın, AK Partili belediyelerin, Sultangazi Belediyesi’nin bu ortak tavrı ortaya koymasının ana sebebi bu sessizliğe karşı ses olmak, onlara nefes olmak ve bu işin farkındalığını ortaya çıkarmak. Sadece Filistin’de değil, nerede bir mazlum varsa Türkiye her zaman onun yanında oldu. Yine bugün de mazlum Filistin için sesimizi çıkarmak, tüm dünyaya duyurmak için gayret ediyoruz. Zulüm olmasın istiyoruz dünyada. Uluslararası hukukun da devreye girmesini istiyoruz. Bir soykırım suçu olması sebebiyle Lahey Adalet Divanı’nda yargılanması gereken bir devletle, İsrail ile karşı karşıyayız. Ve başta Netanyahu olmak üzere İsrail’deki bu suçu işleyen yöneticilerin de uluslararası hukuk karşısında muhakkak bir gün hesaba çekileceklerine inanıyoruz.” diye konuştu.

Boş salondaki çizgi film gösterimi duygu dolu anlara sahne oldu. “İnsanlığın Onur Sınavı: Gazze” etkinlikleri bir ay boyunca devam edecek.