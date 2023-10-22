Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: Beş yıl sonunda tek kuruş faiz ödememiş tek Belediye olacağız

Sultangazi Belediyesi ve Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle 18-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Sultangazi Etkinlik Alanında düzenlenen 4. Geleneksel Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri etkinliğine vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Etkinliğin protokol töreni Sultangazi Belediye Başİanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Erzurum Yöresel Günleri programına: İstanbul Valisi Davut Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, eski bakanlardan İdris Güllüce, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Yasin Kul, Sultangazi Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Dernek Başkanı İmdat Kamacı, belediye başkan yardımcıları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Erzurum her zaman mazlumun yanında saf tutmuştur”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, ocak ayı sonuna kadar her hafta başka bir ilin yöresel günlerini düzenleyeceklerini ifade ederek, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına değindi. “Yüreğimizin sızladığı zaman dilimindeyiz.” diyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, şu ifadeleri kullandı: “Mazlum Filistin’e karşı zalim İsrail’in bütün gücüyle saldırdığı bir dönemdeyiz. Bu yas zamanlarında yasımızı tam yaşayalım, eğlenceyi bir kenara bırakalım. Mazlum kardeşlerimizin acısını yüreğimizde hissedelim. Erzurum her zaman mazlumun yanında saf tutmuştur.”

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin konusunda izlediği siyasetten övgüyle bahsederek, şunları kaydetti: “Herkes Recep Tayyip Erdoğan bu işi başarır diye düşünüyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Ne yazık ki dünyada Cumhurbaşkanımızdan daha fazla ses çıkaran lider yok.”

“Tek kuruş faiz ödememiş tek belediye olacağız”

Konuşmasında belediye olarak hizmetlerine de değinen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, imar faaliyetlerinde medeniyetlere atıflarda bulunduklarını vurgulayarak, farklı illerle bütünleşen büyük isimlerin adlarını önemli yapılarda kullandıklarını ifade etti. Hizmetlerde kullandıkları araçları kiralamadan, belediyenin öz kaynakları ile satın aldıklarına dikkat çeken Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Kamu kaynaklarını iyi kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bu para bizim değil, hakkıyla kullanmalıyız. Bugüne kadar hizmetlerimizi hiçbir bankadan tek kuruş kredi almadan, tek kuruş faiz ödemeden, kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Beş yıl sonunda tek kuruş faiz ödememiş tek belediye olacağız inşallah. Bununla övünüyoruz, bunun bereketini de görüyoruz. Bize bir emanet verilmişse bu emaneti hakkıyla taşımak için büyük gayret gösteriyoruz.” şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül: Güçlü Türkiye’ye ihtiyaç var

İstanbul Valisi Davut Gül ise, “Güçlü Türkiye’ye ihtiyaç var. Kendimizi korumak ve Kötülüklere dur demek için Türkiye’nin güçlü olması lazım. Birliğimizi bütünlüğümüzü kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz.” diye konuştu.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Gönlümüz buruk, hepimiz hüzünlüyüz. Biz güneşli bir günde toplantı yaparken; evi yıkılmış, yakınlarını kaybetmiş insanlara bir zulüm var, bombalar yağıyor. Emperyalistler bu zalim yönetime destek veriyor. Kimseden ses çıkmıyor.” sözlerini aktardı.

E. Bakan İdris Güllüce: Başkanınızın kıymetini bilin

Eski bakanlardan İdris Güllüce ise, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’dan övgüyle bahsederek, alanda bulunan Sultangazi’lilere, “Başkanınızın kıymetini bilin. Ona yaptıklarını anlattırmayın, kapı kapı dolaşın, siz anlatın. Sayın Başkan iş mi yapsın, hizmetlerini mi anlatsın?” diye seslendi.

Erzurumlular özlem giderdi

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun farklı kültürlerini İstanbullulara tanıtmaya devam ediyor. Kastamonu’nun ardından “Dadaşlar diyarı” Erzurum’un kültürü ve yöresel lezzetleri Sultangazi’ye taşındı. Sultangazi 4. Geleneksel Kadim Şehir Erzurum Yöresel Günleri, Erzurum'un kültürel mirasını ve lezzetlerini İstanbulluların ayağına getirdi. Sultangazi Etkinlik Alanındaki programda, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sebebiyle eğlence etkinlikleri iptal edildi, ilahi dinletisi ve sema gösterisi sunuldu. Programın protokol töreni sonrasında Başkan Dursun alandaki vatandaşlara, Erzurum’un ünlü lezzeti kadayıf dolması ikramında bulundu.