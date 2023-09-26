Sultangazi Arama-Kurtarma Ekibinin Yeni Girişimi

Sultangazi Belediyesi, Arama-Kurtarma Ekibi (SAK-E) ile hayat kurtarma görevlerini genişletiyor. Olası felaket anlarında daha çok vatandaşa yardımcı olabilmek için yeni SAK-E ekibi oluşturuldu. Bu ekibin, AFAD'ın sunduğu eğitimleri başarıyla tamamlaması planlanıyor.

Kahramanmaraş Depreminde Gösterilen Kahramanlık SAK-E, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde etkileyici bir performans gösterdi. Bu depremde yüzlerce vatandaşı kurtaran ekibimiz, afet zamanlarında daha etkili ve geniş çaplı yardım için hazırlanıyor.

İkinci Ekibin Eğitim Süreci 35 kişilik yeni SAK-E ekibinin eğitim süreci başladı. AFAD'ın sunduğu enkaz kaldırma ve arama-kurtarma eğitimleri ile teorik bilgi ve pratik yetenekleri geliştirecekler. Bu eğitimlerin sonunda yapılacak olan sınavda başarılı olan ekip üyeleri sertifikalarını alacaklar.

Belediye Başkanının Açıklamaları Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, SAK-E ekibinin Kahramanmaraş depreminde hızla harekete geçtiğini belirtti. Türkiye'nin bu konuda daha bilinçlenmesi ve gönüllülerin sayısının artmasına ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Başkan Dursun: "Farkındayız ki deprem ülkesinde yaşıyoruz. Bu sebeple, Sultangazi Arama-Kurtarma Ekibimizi oluşturduk ve ekiplerimizi tam teçhizatla göreve hazır hale getirdik. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen depremde ekiplerimiz hızla müdahalede bulundu. Kurtardığımız her birey, bizlere ve halkımıza umut oldu. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın ancak tedbirli olmalıyız. Bu yüzden ikinci SAK-E ekibimizi oluşturma kararı aldık."

Bu girişim, Sultangazi Belediyesi'nin afetlere karşı olan hazırlıklı olma duruşunu ve halka olan sorumluluğunu bir kez daha ortaya koymaktadır.