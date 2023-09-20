Sultanbeyli'de Kimyasal Alarm: Akşemsettin Mahallesi'nde Tehlikeli Madde Paniği!

İstanbul'un Sultanbeyli bölgesinde, Akşemsettin Mahallesi'nde kimyasal madde alarmı yaşandı. Manyas Sokak'ta bir aracın dökümü nedeniyle etrafa yayılan kimyasal maddenin sebep olduğu olay, mahalle sakinlerini harekete geçirdi.

Kimyasal Madde Sızıntısı ve İlk Tepkiler

Bir aracın sokağa dökülen kimyasal maddesi, çevredeki insanlarda endişe yarattı. Bu durum mahalle sakinlerinin dikkatinden kaçmadı. Özellikle Destegül Mercan gibi duyarlı vatandaşlar, rahatsız edici ve tanımlanamayan bir koku olduğunu ifade etti. Mercan, bu durumun daha önce hiç karşılaşmadığı bir koku olduğunu vurgulayarak, yetkililerden derhal müdahale beklediğini dile getirdi.

Yetkililerin Olaya Müdahalesi

Bölge halkı tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine hızla AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Tehlikeli madde ile mücadele ekipleri, kimyasal maddenin ne olduğunu belirlemek ve potansiyel tehlikeleri engellemek adına çalışmalarına başladı. Yapılan incelemelerde, ekiplerin özel cihazlarla maddeyi analiz ettiği ve temizlik çalışmalarını tazyikli su ile gerçekleştirdiği gözlendi.

Kimyasal Madde İncelemesi ve Soruşturma

Olayın hemen ardından, alınan kimyasal madde örnekleri üzerinde detaylı bir inceleme başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği, hangi maddenin sızdığı ve bu maddenin potansiyel tehlikeleri konusunda bilgiler toplanıyor. İstanbul Sultanbeyli'deki bu kritik olayın araştırmaları sürerken, polis ekipleri de konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Mahalle Sakinlerinin Beklentileri

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bu tür olayların tekrar yaşanmaması için yetkililerden gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Olayın tam olarak aydınlatılması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için yetkililere duydukları güveni dile getiriyorlar.