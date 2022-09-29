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Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de bir tencere imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İSTANBUL 29.09.2022, 09:58
Sultanbeyli'de tencere imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Akşemseddin Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki 4 katlı imalathanenin çatı kısmında dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, 112 Acil Servis, İGDAŞ ve AYEDAŞ ekibi sevk edildi.

Emniyet ekipleri, söndürme çalışmaları sırasında çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri saat 17.00 sıralarında başlayan yangını 13 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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