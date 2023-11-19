Son Dakika! Valilik Açıkladı: İstanbul'un O İlçesinde Okullar Yarın Tatil

İstanbul'un Şile ilçesi, son zamanlarda hava koşullarının olumsuz etkileriyle gündeme geldi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan son açıklamalara göre, bölgede yaşanan kötü hava şartları nedeniyle, Şile'deki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verilme kararı alındı. Bu karar, öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliği düşünülerek alınmış bir önlem olarak öne çıkıyor.

Hava Durumu ve Eğitim Üzerindeki Etkisi

İstanbul'da mevsimsel değişiklikler, özellikle sonbahar ve kış aylarında sıkça rastlanan olumsuz hava koşullarını beraberinde getiriyor. Şile ilçesi, coğrafi konumu itibarıyla bu tür hava olaylarına daha açık bir bölge. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar, bu tür doğal olayların eğitim sürecine olan etkisini gözler önüne seriyor.

Öğrenci ve Öğretmen Güvenliği Öncelikli

Valilik tarafından yapılan açıklamada, bu kararın öğrenci ve öğretmen güvenliği gözetilerek alındığı vurgulanıyor. Kötü hava koşulları altında yollarda yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek ve öğrencilerin sağlığını korumak bu kararın temel sebepleri arasında yer alıyor.

Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Ayrıca, aynı hava koşulları nedeniyle Şile'de bulunan kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel için de 20 Kasım tarihinde idari izin uygulaması getirildi. Bu karar, çalışanların güvenliğinin ve sağlığının korunması açısından önem taşıyor.

Hava Koşullarının Eğitime Etkisi

İstanbul gibi büyük bir metropolde, hava koşullarının eğitim süreçleri üzerinde doğrudan bir etkisi bulunuyor. Özellikle Şile gibi dış etkenlere daha açık bölgelerde, bu tür durumlar sıkça yaşanabiliyor. Valilik, bu kararı alırken hem eğitim süreçlerinin sağlıklı işleyişini hem de öğrenci ve personel güvenliğini gözetiyor.

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."