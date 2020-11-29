Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Derbide kazanan Beşiktaş
Derbide kazanan Beşiktaş
Türkiye'de son 24 saatte 29 bin 281 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 29...
Ankara'da okul öncesi eğitim-öğretim uzaktan yapılacak
Ankara'da okul öncesi eğitim-öğretim uzaktan...
Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs davasına sahip çıkıyoruz
Türkiye olarak tüm platformlarda Kudüs...
CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı

"Sokaktaki Can Dostlarımız Bize Emanet"

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan sahipsiz hayvanları besleme çalışmalarına devam ediyor.

"Sokaktaki Can Dostlarımız Bize Emanet"

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan sahipsiz hayvanları besleme çalışmalarına  devam ediyor.
Ekipler, Eyüpsultan’da bulunan besleme noktalarına devamlı mama takviyesi yapıyor. Sokaktaki can dostlarımız, yapılan besleme çalışmaları sayesinde zor durumda kalmıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilen cumartesi ve pazar günü de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Büyük bir titizlikle takip edilen besleme noktalarının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan can dostlarımız için de mama takviyesi yapılıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Eyüpsultan BelediyesiEyüpsultanSahipsiz HayvanlarSokak Hayvanları
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.