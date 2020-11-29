"Sokaktaki Can Dostlarımız Bize Emanet"

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan sahipsiz hayvanları besleme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Eyüpsultan’da bulunan besleme noktalarına devamlı mama takviyesi yapıyor. Sokaktaki can dostlarımız, yapılan besleme çalışmaları sayesinde zor durumda kalmıyor.

Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edilen cumartesi ve pazar günü de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyük bir titizlikle takip edilen besleme noktalarının yanı sıra kırsal bölgelerde yaşayan can dostlarımız için de mama takviyesi yapılıyor.