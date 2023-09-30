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Şişli'de uyuşturucu operasyonu yapıldı

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Şişli'de uyuşturucu operasyonu yapıldı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü ve Eskişehir mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü ve Eskişehir mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi. Şişli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyonda, zanlılar S.B. ve R.Ü. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aralamalarda 543 gram metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan yaklaşık 3,5 litre sıvı madde ile 8 kilo 172 gram katkı maddesi, 1 hassas terazi, 1 sıvı ölçer terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 6 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

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