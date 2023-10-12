Şişli'de Sürdürülebilir Turizm Konuşuldu

Ülkemizde "Sürdürülebilir Turizm" konusunda bir ilke imza atarak Şişli Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü, Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne (GSTC) üye oldular. Bu üyelik sonrasında, sürecin devamı niteliğinde olan Destinasyon Yönetimi Programı’na başvuran her iki kuruluş, program konusunda hazırlık aşamasına geçti.

Bundan yola çıkan Şişli Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü ve Destinasyon Yönetim Ofisi iş birliğiyle 11 Ekim 2023 Çarşamba günü “Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Paneli” düzenledi. Panelde “Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi" konusunda, en deneyimli kentlerden biri olan Berlin'in destinasyon yönetimi deneyimi İstanbul’a aktarıldı.

Sektörün önde gelen isimleri söz aldı

Turizm sektörünün paydaşlarının yoğun katılım gösterdiği etkinlikte; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin’in yanı sıra, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hediye Güral Gür, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Güreli, İstanbul Rehberler Odası (İRO) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özgür Özaltun, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Şapkacı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat birer konuşma yaptı.

Panele ilgi yoğundu

Açılış konuşmalarının ardından, Türk Alman Kardeş Şehirler Federasyonu Başkanı Özcan Mutlu’nun moderatörlüğünü yaptığı İBB Turizm Şube Müdürü Hüseyin Gazi Coşan, Kent Hizmetleri A.Ş. (KENTHAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Biçer, visitBerlin CEO’su Burkhard Kieker ve Berlin Partner Uluslararası Koordinatörü Markus Facklam’in panelist olarak yer aldığı; “Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Paneli” gerçekleştirildi.

“GSTC’ye Türkiye’den üye olan ilk belediye olduk”

Etkinliğin açılışında konuşan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Sürdürülebilir Destinasyon Yönetim Paneli”nin turizm alanında yaptıkları çalışmaların önemli bir ayağını oluşturduğunu vurgulayarak, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri “Şişli Turizmi Konuşuyor” panelinin ardından, bu konuda epey mesafe katettiklerini söyledi. Şişli Belediyesi olarak “Sürdürülebilir Turizm” konusunda bir ilke imza atarak, “Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi'ne (GSTC) Türkiye’den üye olan ilk belediye olduklarının da altını çizen Keskin, “Bu üyelik sonrasında, sürecin devamı niteliğinde olan Destinasyon Yönetimi Programı’na başvurduk. Ve program konusunda hazırlık aşamasına geçtik” dedi.

“Onlarca kültür sanat mekânına ev sahipliği yapmak bizi gururlandırıyor”

Muammer Keskin, Şişli Belediyesi olarak ilçeye kattıkları değerler ve Şişli’nin potansiyeli hakkında ise şu bilgileri verdi:

“Şişli, İstanbul’un tam kalbinde; ticaret, sağlık, gastronomi, moda gibi ekonominin de can damarı olan pek çok sektörün en aktif olduğu bir merkez konumunda. Yılda 2 milyon 500 bin yerli ve yabancı turisti ağırlayan Şişli’de olanaklar da son derece gelişmiş durumda. İlçemizde 290 adet konaklama tesisi bulunuyor. İlçemizde toplam 9 alışveriş merkezi ve 2 bin 116 tekstil dükkanına ev sahipliği yapıyoruz. Ayrıca toplam 527 adet ‘Sağlık Turizmi Yetki Belgesine’ sahip sağlık tesisi ve aracı kuruluş bulunuyor. İstanbul’un önde gelen kongre merkezleri; İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı ilçemiz sınırları içinde yer alıyor. Yine ilçemizde bulunan Harbiye Açıkhava ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu da kültürel etkinlikler ve konferanslar için kullanılan önemli mekânlardan. Tüm bu kongre merkezlerinin toplamı 20 bin 384 kişilik kapasiteye sahip. Dünya mutfaklarından geleneksel mutfaklara ve alışveriş yapma olanağı sunan 2 bin 75 adet mekân bulunuyor. 35 şehir parkı, 775 seyahat acentesi ve 11 yiyecek pazarı da ilçemiz sınırları içinde”

“Uluslararası ve ulusal yatırımcıları davet ediyoruz”

Şişli’nin en güzel değerlerinden biri olan kültür sanat yaşamanı daha da ileri aşamalara taşımak adına önemli çalışmalar yürüttüklerine de kaydeden Keskin, konuşmasında turizm yatırımcılarına da seslendi ve “İklim krizi hassasiyetinin yaşandığı bu dönemde; turizmden yeşil enerji yatırımlarına, elektrikli şarj istasyonlarından akıllı kent uygulamalarına, otopark tesislerinden kentsel dönüşüme kadar birçok alanda bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel sektör paydaşları ile iş birlikleri yaratmayı ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını hedefliyoruz. Bu çerçevede uluslararası ve ulusal yatırımcıları proje ve yatırım geliştirme programlarımıza ortak olmaları için davet ediyoruz” dedi.

“İstanbul’un Kara Surları bir destinasyon alanı olmalı“

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise etkinlikte yaptığı konuşmasında İstanbul’un turizminin tarihi yarımadaya sıkıştırıldığına işaret ederek “Oysa ki, 9.1 km uzunluğundaki İstanbul Kara Surları’nın bir yürüyüş destinasyonu olarak değerlendirilmediği gördük. Bu anlamda bu potansiyelin turizme kazandırılması anlamında İstanbul Kara Surları Açık Hava Müzesi çalışmasının ilk bölümünü tamamlandık ve Mevlanakapı ve Silivrikapı Kara Surları Ziyaretçi Merkezleri’nin açılışını geçtiğimiz eylül ayında gerçekleştirdik. Aynı şekilde Süleymaniye, Balat ve Boğaz aksının da bir destinasyon alanı olarak turizme kazandırılması yönünde çalışmalar yürütüyoruz” dedi.

“Turizmimizi geliştirecek her çalışmaya her projeye destek vereceğiz”

Tüm dünyada destinasyon pazarlamasında son yıllarda önemli bir değişim yaşandığına vurgu yapan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise konuşmasına şu bilgileri aktardı: “Özellikle yerel yönetimlerle turizm sivil toplum kuruluşları arasında kurulan sıkı bağlar, destinasyonların sürdürülebilir bir başarı elde etmesini sağlıyor. Bu bakımdan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi’nin Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi’ne üye olmasını ve sürdürülebilir turizm konusunda sektör paydaşları ile iş birliği içinde attığı adımları son derece değerli buluyoruz. TÜRSAB olarak biz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemize katma değer sağlayacak, turizmimizi geliştirecek her çalışmaya her projeye destek vermeye devam edeceğiz. Doğayı korumanın yanında yerel, özgün, doğal, tarihi ve kültürel değerlerini koruyan destinasyonlar bu süreçten kazançlı çıkacak.”

“Berlin, hem siyasi hem de yaratıcılık için özgür bir kenttir”.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen ”Sürdürülebilir Destinasyon Yönetimi Paneli”nde söz alan visitBerlin CEO’su Burkhard Kieker, visit Berlin’in 30 yıl önce Berlin Duvarı çöktüğünde kurulduğunu hatırlatarak, şunları söyledi: “Berlin yaralı bir şehirdi, Doğu ve Batı Berlin ayrıydı ama hedeflerimiz vardı. Kentimizde hem misafirler hem de orada yaşayanlar için neler yaparız diye düşündük. Turizmin kabul edilmesi ve ne kadar önemli olduğunun takdir edilmesi gerekir. Kültür ve turizmi birbirinden ayırmıyoruz, ayrılamaz diyoruz. Berlin’de 240 bin kişi turizm ve kültür alanında çalışıyor. Sadece yönetmek istemedik, şirket de olmak istedik. Geçen yıl şehir olarak turizm gelirimiz 13 milyar Euro oldu. Turizm gelirimizin bir kısmını Berlin’in pazarlama ve tanıtımına harcıyoruz. İki Berlin birleştiğinde bir marka yaratmaya çalıştık. Önce Berlin’le ilgili hangi sıfatlar var, onu sorguladık. Bir sözcük öndeydi; o da özgürlük. Berlin ‘özgürlük kentidir’, dedik. Berlin hem siyasi hem de yaratıcılık için özgür bir kenttir. Sınırlarımız sadece kanunlardır.”

“5 bin 700’den fazla yaratıcı şirket Berlin ekosistemine dahil”

Berlin Partner Uluslararası Koordinatörü Markus Facklam ise Berlin Partner’in VisitBerlin ile birlikte kurulduğunu akıllı kent, sürdürülebilirlik konusuyla, turizmi de beraber çalıştıklarını söyledi. Berlin Partner’in aynı zamanda Berlin Eyaleti Hükümeti’yle beraber çalıştığına da vurgu yapan Facklam, yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Kent genişleme için bölgeye yatırımcı şirket çağırıyoruz. Özellikle uzman güç olarak hizmet sektöründe şirketlere ihtiyacımız var. Berlin Partner’in içinde olan 240 şirket var, hepsinin amacı da Berlin’in geliştirilmesi. Yatırım yapmak isteyen şirketlere yardımcı olmak için elimizde veri bankası var. 5 bin 700’den fazla yaratıcı şirket Berlin ekosistemine dahil, bütün Almanya’daki girişimci şirketlerin yüzde 50’si Berlin’de bulunuyor. Bu yıl düştü ama Almanya ama yine de 11 milyar Euro yatırım aldı. Hangi yaratıcı şirketlerin olduğu internet sitemizde yer alıyor.”

“Şişli’deki turizm sektörünü sürdürülebilir yapmayı amaçlıyoruz”

Panelde söz alan KENTHAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Biçer ise Şişli Turizmi Geliştirme Programı’nı yürüttüklerini belirterek, “Programın amacı; Şişli kentsel alanının; konumundan, işlevlerinden, kültüründen, tarihinden, insanlarından, kurumlarından, deneyimlerinden, belleğinden kaynaklanan tüm potansiyelleri ortak akıl ve şeffaflık ilkeleri çevresinde birleştirerek Şişli’deki turizm sektörünü daha dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır. Bu amaçla; uluslararası, ulusal ve lokal kurum ve kişilerle iş birliği yaparak, ortak bir vizyon çerçevesinde birlikte davranma kültürünün gelişmesini sağlamayı hedefledik” dedi.

Panelistlerden İBB Turizm Şube Müdürü Hüseyin Gazi Coşan da İBB olarak bugüne kadar gerçekleştirdikleri kültür ve turizm projeleri ile önümüzdeki dönemde de hayata geçirecekleri yeni projeler hakkında da bir sunum gerçekleştirdi.