Şişli'de kadına tacizde bulunan kişi yakalandı

Şişli'de takip ettiği kadına evine girerken tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Paşa Mahallesi'nde 20 Eylül'de evine giden E.Y.D, bir kişi tarafından uzun süre takip edildi. E.Y.D'yi kapıyı açıp evine gireceği sırada tutmaya çalışan şüpheli, kadının tepki vererek eline vurması üzerine koşarak oradan uzaklaştı.