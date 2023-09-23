Şişli'de kadına tacizde bulunan kişi yakalandı
Şişli'de takip ettiği kadına evine girerken tacizde bulunan şüpheli gözaltına alındı. Paşa Mahallesi'nde 20 Eylül'de evine giden E.Y.D, bir kişi tarafından uzun süre takip edildi. E.Y.D'yi kapıyı açıp evine gireceği sırada tutmaya çalışan şüpheli, kadının tepki vererek eline vurması üzerine koşarak oradan uzaklaştı.
Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, eşkal bilgileri doğrultusunda yürüttükleri saha çalışmaları neticesinde şüpheli Ö.S'yi aynı gün Feriköy Mahallesi'nde yakaladı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "cinsel saldırıya teşebbüs" ve "ısrarlı takip" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin E.Y.D'yi sokakta takip ettiği ve olayın ardından koşarak uzaklaştığı anlar yer alıyor.