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Şişli’de Film Perdede Yönetmen Sahnede Projesi Başlıyor

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Şişli’de Film Perdede Yönetmen Sahnede Projesi Başlıyor
Şişli Belediyesi ve Film Yönetmenleri Derneği yedinci sanat sinema alanında yepyeni bir projeyi birlikte hayata geçiriyor. “Şişli’de Film Perdede Yönetmen Sahnede” adı altında hayata geçirilen proje kapsamında, her ay iki film sinemaseverlerin beğenesine sunulacak. Filmlerin yönetmenleri ise sahnede seyirciyle keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

Şişli Belediyesi, sonbahar kültür sanat dönemine pek çok farklı ve renkli etkinliklerle giriş yaptı. Şişli Belediyesi ve Film Yönetmenleri Derneği yedinci sanat sinema alanında yepyeni bir projeyi birlikte hayata geçiriyor. “Şişli’de Film Perdede Yönetmen Sahnede” adı altında hayata geçirilen proje kapsamında, her ay iki film sinemaseverlerin beğenesine sunulacak. Filmlerin yönetmenleri ise sahnede seyirciyle keyifli bir sohbet gerçekleştirecek.

“Şişli’de Film Perdede Yönetmen Sahnede” projesine; Nişantaşı City’s Alışveriş Merkezi ve Kanyon Alışveriş Merkezi sinema salonlarını kullanıma açarak destek verdi.

Her ayın ilk haftası City’s Nişantaşı, son haftası ise Kanyon AVM’de ücretsiz olarak gösterilecek filmlerin yönetmenleri ise sahnede keyifli bir sohbete imza atacaklar. Projenin ilk ayağı, 4 Ekim’de City’s Nişantaşı AVM’de saat 19.30’da Film Yönetmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetmen Cengiz Özkarabekir’in moderasyonunda oyuncu-yönetmen Ali Atay söyleşisiyle başlayacak. Ardından, “Ölümlü Dünya” isimli filmin gösterimi gerçekleştirilecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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