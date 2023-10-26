Şişli'de Eczanedeki Cinayet Olayının Detayları Belli Oluyor!

Şişli'de meydana gelen trajik olay, eczane çalışanı Gökhan Baran'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Bu vahim olayın zanlısı Kadir Keleş, kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarıyla yüzleşiyor.

Mahkemede Gerçekleşen Son Duruşma

Duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Bu önemli duruşmada, sanık Kadir Keleş, avukatları ve maktulün babası Ömer Baran yer aldı.

Sanığın Savunması: Ne Söyledi?

Kadir Keleş, kendini savunurken, maktul Gökhan Baran'ın sürekli kendisiyle alay ettiğini ve aşağıladığını dile getirdi. Gittikçe tırmanan bu tacizlere daha fazla dayanamayan Keleş, ilaç alışverişlerini başka eczanelerden yapmaya başladığını belirtti. Ancak, olayın zirve yaptığı o gün, oruçlu ve yorgun bir haldeyken Baran'ın kendisine hakaretlerde bulunduğunu, bu sebeple sinirlenip evinden silahını alarak eczaneye geri döndüğünü ifade etti.

Cumhuriyet Savcısının Açıklamaları ve Adli Tıp Raporu

Duruşma esnasında, cumhuriyet savcısı olayın detaylarını aktardı. Savcıya göre, Kadir Keleş, maktulle daha önce de tartışmalı bir geçmişe sahipti. Bu geçmişin etkisiyle sinirlenen Keleş, ruhsatsız silahıyla Baran'a iki el ateş etti. Olayın ardından maktulün kafasına silahın kabzasıyla vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Gökhan Baran, vücuduna gelen kurşunlar sonucu omur ve kot kırığına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Bu tespitlerle birlikte, sanığın bu iki suçtan cezalandırılması talep edildi.

Sanığın Son Sözleri ve Mahkemenin Kararı

Kadir Keleş, son olarak yaşananların kendisi üzerine gelinmediği sürece bu tür bir eylemi gerçekleştirmeyeceğini dile getirdi. Duruşma sonrasında mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaa hakkında savunma yapma şansı tanıdı ve duruşmayı sonraki bir tarihe erteledi.