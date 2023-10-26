  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Şişli'de Eczanedeki Cinayet Olayının Detayları Belli Oluyor!

Şişli'de Eczanedeki Cinayet Olayının Detayları Belli Oluyor!

Yayınlanma:
Şişli'de Eczanedeki Cinayet Olayının Detayları Belli Oluyor!
Şişli'de meydana gelen trajik olay, eczane çalışanı Gökhan Baran'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Bu vahim olayın zanlısı Kadir Keleş, kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarıyla yüzleşiyor.

Şişli'de meydana gelen trajik olay, eczane çalışanı Gökhan Baran'ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Bu vahim olayın zanlısı Kadir Keleş, kasten öldürme ve ruhsatsız silah taşıma suçlarıyla yüzleşiyor.

Mahkemede Gerçekleşen Son Duruşma

Duruşma, 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşti. Bu önemli duruşmada, sanık Kadir Keleş, avukatları ve maktulün babası Ömer Baran yer aldı.

Sanığın Savunması: Ne Söyledi?

Kadir Keleş, kendini savunurken, maktul Gökhan Baran'ın sürekli kendisiyle alay ettiğini ve aşağıladığını dile getirdi. Gittikçe tırmanan bu tacizlere daha fazla dayanamayan Keleş, ilaç alışverişlerini başka eczanelerden yapmaya başladığını belirtti. Ancak, olayın zirve yaptığı o gün, oruçlu ve yorgun bir haldeyken Baran'ın kendisine hakaretlerde bulunduğunu, bu sebeple sinirlenip evinden silahını alarak eczaneye geri döndüğünü ifade etti.

Cumhuriyet Savcısının Açıklamaları ve Adli Tıp Raporu

Duruşma esnasında, cumhuriyet savcısı olayın detaylarını aktardı. Savcıya göre, Kadir Keleş, maktulle daha önce de tartışmalı bir geçmişe sahipti. Bu geçmişin etkisiyle sinirlenen Keleş, ruhsatsız silahıyla Baran'a iki el ateş etti. Olayın ardından maktulün kafasına silahın kabzasıyla vurarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Adli Tıp Kurumu'nun raporuna göre, Gökhan Baran, vücuduna gelen kurşunlar sonucu omur ve kot kırığına bağlı iç kanama nedeniyle hayatını kaybetti. Bu tespitlerle birlikte, sanığın bu iki suçtan cezalandırılması talep edildi.

Sanığın Son Sözleri ve Mahkemenin Kararı

Kadir Keleş, son olarak yaşananların kendisi üzerine gelinmediği sürece bu tür bir eylemi gerçekleştirmeyeceğini dile getirdi. Duruşma sonrasında mahkeme heyeti, sanık avukatına mütalaa hakkında savunma yapma şansı tanıdı ve duruşmayı sonraki bir tarihe erteledi.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da Taksi Sürücüleri İçin Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri
İstanbul'da Taksi Sürücüleri İçin Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri
Küçükçekmece'de 100.Yıl Etkinlikleri Başladı
Küçükçekmece'de 100.Yıl Etkinlikleri Başladı
​​​​​​​Sarıyer Belediyesi'nde en düşük maaş 26 bin oldu
​​​​​​​Sarıyer Belediyesi'nde en düşük maaş 26 bin oldu
Çocuklar İmamoğlu'nun Çevresini Sardı
Çocuklar İmamoğlu'nun Çevresini Sardı
Kartal'da Cumhuriyet Kadınları Bir Araya Geldi
Kartal'da Cumhuriyet Kadınları Bir Araya Geldi
Sarıyer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yılı kutlamaları başladı
Sarıyer'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100.yılı kutlamaları başladı
Fetih Suresiyle İstanbul Camilerinden Filistin'e Dayanışma
Fetih Suresiyle İstanbul Camilerinden Filistin'e Dayanışma
İstanbul'daki Gençler, Cumhuriyet'in 100. Yılında Tarihi Bir Başarıya İmza Attı
İstanbul'daki Gençler, Cumhuriyet'in 100. Yılında Tarihi Bir Başarıya İmza Attı