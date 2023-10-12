  1. Anasayfa
  2. İstanbul
  3. Şişli’de bir apartmanda yangın çıktı: 1 yaralı

Şişli’de bir apartmanda yangın çıktı: 1 yaralı

Yayınlanma:
Şişli’de bir apartmanda yangın çıktı: 1 yaralı
İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak’da bulunan 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şişli’deki bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak’da bulunan 5 katlı apartmanın 2. katındaki dairede sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şişli’deki bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emniyet görevliler çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Yangın sırasında daire bulunan bir kişi, itfaiye görevlilerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan vatandaş, olay yerindeki ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangın, ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak:Haber Kaynağı

İstanbul
İstanbul'da Elektrik Kesintisi! BEDAŞ, 12 Ekim Perşembe Günü Etkilenecek İlçeleri Açıkladı
İstanbul'da Elektrik Kesintisi! BEDAŞ, 12 Ekim Perşembe Günü Etkilenecek İlçeleri Açıkladı
Esenyurt'ta markete saldırı
Esenyurt'ta markete saldırı
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Yedikule&Ayvansaray Bahçe'de Kutlandı
11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Yedikule&Ayvansaray Bahçe'de Kutlandı
İBB'ye 688 milyon avro dış borçlanma yetkisi verildi
İBB'ye 688 milyon avro dış borçlanma yetkisi verildi
İstanbul'da Kira Şoku! Fiyatlar Tavan Yapmaya Devam Edecek! Başka Şehre Taşınma Vakti Geldi
İstanbul'da Kira Şoku! Fiyatlar Tavan Yapmaya Devam Edecek! Başka Şehre Taşınma Vakti Geldi
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: İstanbul İmamoğlu'na Yetmedi
Sultangazi Belediye Başkanı Dursun: İstanbul İmamoğlu'na Yetmedi
Beylikdüzü'nde 100.Yıl Etkinlikleri Başlıyor
Beylikdüzü'nde 100.Yıl Etkinlikleri Başlıyor