Şişli'de barış mesajları verildi

Aya Dimitri Kilisesi ve onun kutsal günü olan 26 Ekim Aya Dimitri Kültür Günü, bu yıl Şişli Belediyesi’nin ortak kültür projesiyle farklı bir anlam kazandı.

Şişli Belediyesi ve Kurtuluş Aya Tanaş - Aya Dimitri - Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakfı iş birliğiyle 26 Ekim Perşembe günü Aya Dimitri Kültür Günü Buluşması gerçekleştirildi.

Kurtuluş Özel Rum İlköğretim Okulu bahçesinde düzenlenen Kültür Günü Buluşması, suyun iki yakasındaki dost elleri birleştirdi. Kurtuluş semtinden ayrılmak durumunda kalan ve şu anda Yunanistan’da yaşamlarına devam eden 50 komşu, Şişli’de yaşayan komşularıyla bu buluşmada bir araya geldi. Buluşmada, hayli duygusal anlar yaşandı.

“Bu özel gün sevginin, umudun kaynağı olacak”

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakıf Başkanı Yorgo Teodoridis’in yanı sıra, pek çok dernek ve vakıf temsilcileriyle Rum cemaatinden vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen buluşmada anılar tazelendi, hasret giderildi.

Etkinlikte bir konuşma gerçekleştiren Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Şişli’nin; farklı din, dil, ırk, yaşam kültürünün; savaşın, ayrışmanın değil bir arada durmanın, bir arada barışı çoğaltmanın aracı olduğunun en güzel örneği olduğu belirtti. “Hele de büyük bir insanlık dramının yaşandığı böylesi bir savaş ortamında. Ne kadar kıymetli bir hazine bu. Aslında bu topraklarda da pek çok acı yaşandı. Hatırladıkça kimimizin yarasını kazıyan, kimimizin utancını tazeleyen acılar. Bunları elbette yok saymak mümkün değil” diyen Keskin; önemli olanın dost, kardeş ellerin bu kadar acı ve ayrılık sonrasında bir araya gelmek istemesi olduğunu vurguladı. Başkan Keskin konuşmasına şöyle devam etti: “Her köşesinde eskiye, eski değerlere özlem dolu hikâyelerle karşılaştığımız semtimiz ve bu bölgenin sembolü olan Aya Dimitri Kilisesi’nin bu özel günü dünyamızın ve insanlığın büyük bir sınav verdiği bu zor zamanda yine herkese ısrarla kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün yeşereceği bir umut kaynağı olacak.”

“Bu kültür mozaiğinin bir parçası olmak ayrıcalık”

Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakıf Başkanı Yorgo Teodoridis de Aya Dimitri Kültür Günü Buluşması’nda duygusal bir konuşma yaptı. Gayelerinin Tatavla’nın, kültürler arası sağlıklı iletişimini ve önemini her fırsatta vurgulamak ve öne çıkarmak olduğunu belirten Teodoridis sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kültürün, gerçek anlamda Tatavla kültürünün, bu farklı mozaiğin bir parçası olmak gerçekten bir ayrıcalık. Ayrıca mezuniyetlerinin üzerinden uzun yıllar geçse de kalplerinde özel bir yeri olan okullarını unutmayıp, Atina’dan İstanbul’a kilometrelerce yol katederek tekrar eski okul sıralarını özlemle ziyaret eden sevgili mezunlarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

Aya Dimitri Kültür Günü Buluşmasında, yazar Hüseyin Irmak’ın Şişli Semt Kitaplığı projesi çerçevesinde kaleme aldığı Şişli’de Kadim Bir Semt: Kurtuluş” isimli kitabının da imza günü gerçekleştirildi.