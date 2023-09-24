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Şişli Plak Festivali 7-8 Ekim'de Feriköy Organik Pazarı'nda

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Şişli Plak Festivali 7-8 Ekim'de Feriköy Organik Pazarı'nda
Şişli Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Şişli Plak Festivali", yerli ve yabancı müzisyenleri ağırlayacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ekim'de Feriköy Organik Pazarı otopark alanında gerçekleştirilecek festival kapsamında, 1980'li yıllarda kurulan ve müzik sektörüne "Big in Japan", "Forever Young" gibi şarkılar kazandıran Alman pop grubu Alphaville konser verecek.

Şişli Belediyesinin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Şişli Plak Festivali", yerli ve yabancı müzisyenleri ağırlayacak. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7-8 Ekim'de Feriköy Organik Pazarı otopark alanında gerçekleştirilecek festival kapsamında, 1980'li yıllarda kurulan ve müzik sektörüne "Big in Japan", "Forever Young" gibi şarkılar kazandıran Alman pop grubu Alphaville konser verecek.

Festivalde ayrıca, Türk neyzen ve besteci Mercan Dede'nin yanı sıra Nükhet Duru ve Ezginin Günlüğü grubunun eski solisti Hüsnü Arkan sahne alacak.

Arkan'ın "Kanat Sesleri" albümünün plak formatı da ilk kez festivalde müzikseverlerle buluşacak.

Plak meraklılarının buluşacağı etkinlik, konserlerin yanı sıra müzik yapımcılığı ve plaklara ilişkin söyleşilere de ev sahipliği yapacak.

Kaynak:Haber Kaynağı

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