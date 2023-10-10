Şişli Kültür Envanteri Projesi’nin ikinci ayağı tamamlandı

Şişli Belediyesi, iki yıl önce başlattığı ‘Şişli Kültür Envanteri’ çalışmasının ikinci ayağını oluşturan “Şişli Semt Kitaplığı” ve “Sözlü Tarih” çalışmasının tanıtımını gerçekleştirdi. Özel Kurtuluş Rum İlköğretim Okulu bahçesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına; Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kurtuluş Aya Tanaş Aya Dimitri Aya Lefter Rum Ortodoks Kilisesi ve Mektebi Vakıf Başkanı Yorgo Teodoridis ve yönetim kurulu üyeleri, Semt Kitaplığı projesine katkı sunan yazarların yanı sıra çok sayıda Şişlili katıldı.

Kitaplar; mahalle değil, semt eksenli hazırlandı

Şişli Semt Kitaplığı projesi farklı mahallelerde yaşayan, Şişli'nin tarihi, sosyolojisi ve mimarisine ilgi duyan, çoğu Şişli'de doğmuş ve büyümüş Şişlililerin bir araya gelmesiyle şekillendi. Daha önceden semt tarihi kitapları yazmış gazeteci-yazar Muzaffer Ayhan Kara'nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen projede 14 kitap hazırlandı. Kitaplar mahalle eksenli olmak yerine, semt eksenli tasarlandı. Çünkü Şişli'nin gerek coğrafi gerek sosyolojik gerekse mimari tarihi açısından mahallelerden çok, kimlikler, semt merkezli oluşuyor. Birbirine çok yakın semtler, birkaç mahalleye yayılmış semtler de var bu kitap serisinde...

Hem yazanların kişisel tarihini hem de semt tarihini iç içe geçiren bir üslupla kaleme alınması kitapların, çok daha sıcak ve özgün bir üslupla yazılmasını sağladı. Ancak yine de ortak bir üslup yerine yazarlar, kendi özgün tarzlarıyla kitapları kaleme aldı.

Şişlililerin belleği kayıt altında

Şişli Kültür Envanteri Projesi’nin ikinci ayağını oluşturan çalışmalardan biri diğeri olan Sözlü Tarih çalışması, Semt Kitaplığı projesiyle eş zamanlı olarak hazırlandı. 70 yaşının üzerinde, farklı mahallelerde yaşayan 30 Şişlili ile uzun çekimler gerçekleştirildi. İki kamerayla ve 4K teknolojisiyle yapılan çekimlerin montajları yapılarak videolar hazır hale getirildi. Sözlü Tarih de katılımcıların kişisel tarihleriyle Şişli ve mahalle tarihinin iç içe geçtiği bir içeriğe sahip. Projenin koordinatörlüğünü yazar ve sinema tarihçisi Korkut Akın üstlendi.

“Bu çalışmalar nostaljik zaman yolculuğu ya da romantizm değil”

Çalışmaların tanıtım toplantısında konuşan Muammer Keskin; göreve geldikleri günden bu yana, kültürel miras ve kent belleği çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti. Kültürel mirasa sahip çıkmanın Şişlililerin aktif katılımıyla mümkün olabileceğinin altını çizen Başkan Keskin, Şişli Semt Kitaplığı projesini bu katılımcı anlayışla başlattıklarına vurgu yaptı. “Elbette ki, hiçbir semtimiz tek bir kitaba sığmayacak kadar zengin bir kültürel çeşitliliğe, uzun ve renkli bir tarihe sahip. Umuyorum ki, bu çalışmalar yeni çalışmaların ortaya çıkmasını sağlayacak ve Şişli’nin kültürel varlıklarını, tarihini unutturmayacak yeni kitaplar yazılacak. Eksikler tamamlanacak, farklı bakış açılarıyla kültürel mirasımız zenginleşecek. Şişli Semt Kitaplığı çalışmasıyla eş zamanlı olarak başlattığımız bir çalışmamız daha var. Derler ya, ‘Söz uçar, yazı kalır!’ Sözlü Tarih çalışmasıyla birlikte artık ‘söz uçmayacak’! Şişli’nin farklı mahallelerinde uzun yıllardır yaşayan komşularımızın anılarını derlediğimiz Sözlü Tarih çalışmasıyla, artık kent belleğimiz çok daha güçlü” diyen Muammer Keskin’in altını çizdiği bir diğer husus ise bu çalışmaların nostaljik zaman yolculuğu ya da geçmişe özlem ve romantizm olmadığı. Mirasını bilen, mirasına sahip çıkan bir kent bilincini yeşertmenin asıl hedefleri olduğunu vurgulayan Muammer Keskin. şunları da sözlerine ekledi: “Geçmişini bilen, geçmişin değerlerine sahip çıkan bir Şişli, aynı zamanda yarın çok daha yaşanır bir Şişli’nin de teminatı olacak”