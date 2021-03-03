ŞİŞLİ BELEDİYESİ'DEN AFETLERE KARŞI EĞİTİM

Şişli Belediyesi, tüm mahallelerde afet hazırlıkları için eğitim ve dayanışmayı yaygınlaştırıyor. “Temel Afet Bilinci Eğitimi” programını hayata geçiren ve Mahalle Afet Gönüllüsü (MAG) ekiplerini oluşturmaya başlayan Şişli Belediyesi, gönüllülerin alacağı eğitimler için Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ile bir süre önce imzaladığı iş birliği protokolü gereği eğitimlere başlıyor. Şişli Belediyesi, 25 mahallede ilk etapta 800 kişi olarak hedeflenen MAG ekiplerini oluşturacak. Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği ise bu ekiplerde yer alan gönüllülere 12 ay boyunca sırasıyla; Tanıtım ve Farkındalık, Mahalle Afet Gönüllüleri ve Temel Afet Bilinci eğitimlerini verecek.

Pandemi kurallarına uygun olarak Şişli Belediyesi salonları ve internet üzerinden gerçekleştirilmek üzere planlanan eğitimler, 25 ve 40 kişilik gruplar halinde düzenlenecek. İlk yardım pratik uygulamaları ve saha eğitimleri ise yüz yüze gerçekleştirilecek.