Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın survivor
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından çekilmesi çağrısında bulunması gülünç
Fransa Senatosunun Azerbaycan'a kendi topraklarından...
Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir
Türkiye'de artık darbe dönemleri bitmiştir
Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz
Dijital faşizme karşı hep birlikte...
Terörle mücadelede ilk kez tünelin ucuna bu kadar yaklaştık
Terörle mücadelede ilk kez tünelin...

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y. PKK/KCK terör operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, ralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y. PKK/KCK terör operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulundukları iddiasıyla 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı ilçelerde 28 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı C.Y'nin de bulunduğu 19 şüpheliyi yakaladı. 

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 yedek şarjör ve 103 mermi ele geçirildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.