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Şirinevler'de Şok Patlama: 2 Ölü 2 Yaralı

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Şirinevler'de Şok Patlama: 2 Ölü 2 Yaralı
Bahçelievler'in Şirinevler semtinde bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana gelirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 2 kişi öldü 4 yaralı var.

Bahçelievler'de bir binanın beşinci katındaki dairede patlama meydana gelirken bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binanın 5. katındaki dairede, doğalgaz sıkışması nedenle patlama meydana geldi.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın etkisiyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Yoldan geçen kişiler arasında 4 kişi patlamanın etkisiyle etrafa dağılan moloz parçalarından dolayı yaralandı.

Ekiplerin binadaki müdahalesi devam ediyor.

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