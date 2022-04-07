Simitçiler kan ağlıyor!
Özellikle İstanbul’umuzun güzel meydanlarını süsleyen simitçiler, kan ağlamaya başladı. Mübarek Ramazan ayı nedeniyle, simit satışları dibinde dibine düştü.
İSTANBUL 07.04.2022, 10:34
Simit üreticileri bir yana, arabalarında perakende satış yapan, günlük satışlarından elde ettikleri kazançlarıyla ayakta durmaya çalışan “simitçi”ler, bayramın bir an evvel gelmesini bekliyor.
Taş fırın simidiyle ünlü bir fırını ziyaret ettim. Günde 3 defa simit çıkardıklarını ifade eden fırın yetkilisi, günde artık bir defa üretim yaptıklarını, üretim sayısının da yüzde 10-15’e düştüğünü söyledi.
Üreticiler dibe vurunca, sokak satıcıları piyasadan teker teker yok olmaya başladı.
Ramazan öncesi günde 150-200 adet satan bir “simitçi”, bugünlerde Ramazan ayı nedeniyle 30-50 adet satmaktan dert yandı.
Fakirin öğünü simidin 4.5 TL olması da bunda etkili oluyormuş!
Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
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