Silivrili kadın üreticilere 300.000 adet fide

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın “Üreten ve Gelişen Silivri” vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, geliştirdiği projelerle ilçede yaşayan kadınları üretime teşvik etmeye devam ediyor. Sürdürülebilir gıda zincirinin sağlanması, tarımsal üretimin desteklenerek üretim alanlarının ve miktarlarının artırılması, kadın üreticilerin desteklenmesi ve üretime teşvik edilmesi amacıyla Tarımsal Üretim ve Araştırma Merkezi (TÜRAM) tarafından üretimi ve tedariki gerçekleştirilen fidelerin dağıtımı için temsili dağıtım töreni düzenlendi. Brokoli, karnabahar, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasadan oluşan 300.000 adet fide, kadın üreticilere hediye edilmeye başladı. Silivri Belediyesi tarafından üreticilerle ücretsiz olarak paylaşılacak fideler, ilçe genelindeki muhtarlıklar aracılığı ile kadınlara ulaştırılacak. Fidelerin dağıtımı ile tarımsal üretimin yaygınlaştırılması ve kadınların balkon, bahçe, tarla demeden üretime teşvik edilmesi hedefleniyor.